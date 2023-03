Stampante Epson multifunzione: con WiFi stampi senza CAVI (-60€)

Sei alla ricerca di una stampante funzionale e di alta qualità che vada bene sia per il tuo ufficio sia per la casa? Questa Stampante di Epson è la soluzione perfetta per te. Compatta e con tutto l’essenziale, non te ne fa mancare una ma anzi: ti regala la comodità di cui sei in cerca.

Grazie alla promozione in corso su Amazon può essere tua a soli 219,90€ grazie allo sconto del 21% che ti permette di risparmiare ben 60€



La stampante di Epson di garantisce sempre stampe di qualità per casa e lavoro

Avere una stampante è una cosa comune ai giorni nostri, che sia a lavoro o in casa è sempre pratico averne una. Esistono vari modelli e quando bisogna comprarne una si è sempre in crisi su quale scegliere, ma oggi non sarà un problema poiché io ti consiglio questa Stampante di Epson.

Stampa, copia e scansiona tutti ciò che ti serve senza problemi e velocemente con questa stampante compatta e super facile da utilizzare grazie anche allo schermo LCD.

Dotata di un vassoio posteriore che può contenere ben 100 fogli, Epson ti garantisce un gioiellino con ingombro ridotto e con stampe in formato massimo A4. Potrai stampare in bianco e nero o a colori in base alle tue esigenze e collegarla ai tuoi dispositivi tramite cavo USB o WiFi.

Il suo punto forte è il serbatoio dei colori, infatti questa stampante non usa le classiche cartucce ma flaconi di inchiostro che hanno una resa maggiore: un pieno di inchiostro equivale a circa 72 cartucce. Naturalmente nell’acquisto sono compresi 4 flaconi con i colori standard per la stampa.

Attraverso l’applicazione puoi stampare direttamente i documenti dal tuo smartphone e senza problemi. Basta collegarla al tuo Wi-Fi per usarla senza l’ingombro del cavo.

Tieni conto che comunque potrai sempre usare il cavo USB per collegarla al computer se preferisci.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista subito su Amazon la tua Stampante di Epson al prezzo di 219,90€ grazie all'offerta del 21% di sconto



