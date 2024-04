Stampante Epson (multifunzione, Wi-Fi) con 20€ di sconto

Se sei alla ricerca di una nuova stampante multifunzione a getto d’inchiostro, approfitta dell’offerta di Amazon sul modello Epson Expression Home XP-2200. Oggi lo puoi mettere sulla scrivania con uno sconto di 20 euro rispetto al listino ufficiale. È l’ideale per l’utilizzo quotidiano in casa o nei piccoli uffici. Il design è studiato in modo da ottimizzare gli spazi, riducendo l’ingombro al minimo indispensabile.

Epson Expression Home XP-2200: la stampante è in sconto

Svolge anche il ruolo di scanner e fotocopiatrice. Tra gli altri punti di forza vale la pena segnalare l’impiego di cartucce separate (nero, ciano, giallo e magenta) per eliminare gli sprechi e la presenza delle tecnologie Wi-Fi e Wi-Fi Direct per la gestione dei documenti in modalità wireless (anche senza una rete dedicata), da computer o smartphone con l’applicazione Smart Panel. La velocità di stampa può arrivare a 27 pagine al minuto in bianco e nero e a 15 pagine al minuto a colori su carta comune. Inoltre, i nuovi clienti possono ottenere i primi tre mesi di inchiostro gratis con l’iscrizione al servizio ReadyPrint Flex. Trovi tutti gli altri dettagli sulle caratteristiche nella pagina dedicata.

Grazie allo sconto di 20 euro sul listino (da sito ufficiale Epson), la stampante multifunzione Expression Home XP-2200 Home oggi può essere acquistata al prezzo finale di soli 59 euro invece di 79 euro.

È indicata come “Scelta Amazon”. L’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi sceglie di effettuare subito l’ordine. A testimonianza della sua qualità ci sono quasi 10.000 recensioni positive pubblicate da chi l’ha già provata, con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.