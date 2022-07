Con la stampante fotografica bluetooth i tuoi ricordi sono sempre con te

Ti trovi in vacanza e vorresti subito scattare le tue foto migliori come se avessi una polaroid? Con AgfaPhoto Realipix Moments, stampante fotografica bluetooth multifunzione e ultracompatta, puoi farlo: grazie a questo piccolo gioiellino puoi stampare immediatamente foto da 10x15cm e adesso puoi pagarlo solo 99,99€ con questo sconto eccezionale di Amazon.

Aggiungilo al carrello e, se sei abbonato a Prime, ricevilo a casa tua già domani grazie alla spedizione ultrarapida riservata agli abbonati. Sarà un ottimo regalo in vista delle tue vacanze estive.

Come funziona la stampante fotografica bluetooth

La stampante fotografica bluetooth SgfaPhoto Realixpix Moments funziona grazie alla tecnologia 4Pass, una stampa a sublimazione termica in cui i quattro passaggi (giallo, magenta, ciano e uno strato di protezione) garantiscono una resa fotografica di oltre 16 milioni di colori.

Compatibile via bluetooth con i dispositivi più comuni, come iPhone e smartphone Android, con l’applicazione gratuita “AgfaPhoto Realipix” puoi gestire e lanciare velocemente le tue stampe, applicando le modifiche che preferisci: ritaglio, filtri decorativi, adesivi, cornici, testi e molto altro ancora.

La cartuccia di inchiostro è semplice da usare: l’applicazione ti avviserà tempestivamente sul quando sostituirla, in modo che tu non rimanga a secco. La stampante viene venduta con una guida rapida, un cavo e un adattatore di corrente. Il peso è di appena 760 grammi: facilissima da portare in giro.

Fatti dunque un ottimo regalo per le vacanze estive e acquista questa piccola e pratica stampante fotografica bluetooth a soli 99,99€. Si tratta di uno sconto a tempo limitato di cui ti consigliamo di sfruttare quanto prima!

