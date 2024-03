Stampante fotografica Epson: pochi pezzi rimasti in SUPER SCONTO (-27%)

Se fai in fretta hai una grande opportunità di risparmiare più di qualcosa sull’acquisto della stampante fotografica Epson Expression XP-55 che è disponibile su Amazon a soli 118,70 euro invece di 162,66. Nel momento in cui scriviamo ne sono rimaste solo 6: sbrigati dunque per cogliere l’affare al volo.

Stampante fotografica in offerta: le caratteristiche

La Epson Expression Photo XP-55 è una stampante ideata per gli amanti della fotografia che desiderano stampare immagini di alta qualità direttamente da casa. La periferica è dotata di cartucce separate a 6 colori con inchiostri Epson Claria Photo HD per offrire stampe straordinarie capaci di mantenere la loro qualità per molti anni.

La stampante offre inoltre una grande versatilità grazie ai due vassoi carta, uno per i documenti in formato A4 e l’altro per la carta fotografica, oltre all’alimentatore per supporti speciali ad alto spessore. È anche possibile stampare direttamente su CD/DVD stampabili e utilizzare la funzione di stampa fronte/retro per risparmiare sui costi e ridurre l’impatto sull’ambiente.

Con la connettività wireless, è possibile stampare da qualunque punto della casa senza dover collegare fisicamente il dispositivo. La configurazione automatica del Wi-Fi semplifica il processo di configurazione e rende la stampa wireless un’operazione rapida e senza problemi anche da dispositivi mobile.

Con il supporto ad una vasta gamma di formati carta, la stampante fotografica Epson Expression Photo XP-55 è un’ottima soluzione per queste specifiche esigenze. Acquistala adesso a soli 118,70 euro invece di 162,66.