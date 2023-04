Stampante fotografica portatile Polaroid in OFFERTA TOP su Amazon

Stampare le tue foto in qualsiasi momento e ovunque ti trovi sarà un gioco da ragazzi con questo gioiellino in super promozione su Amazon! Parliamo della Stampante fotografica portatile Polaroid, oggi in offerta top con uno sconto conveniente del 3%.

Questo vuol dire che potrai acquistarla a soli 96 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo con l’ordine, avrai diritto ad un’ulteriore promozione che prevede lo sconto del 50% su Norton 360 Deluxe. L’occasione è davvero conveniente quindi non fartela scappare!

Stampante fotografica portatile Polaroid: stampa dove vuoi le tue foto

La Stampante fotografica portatile Polaroid è il dispositivo perfetto per stampare le tue foto in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

È compatibile con smartphone e tablet sia iOS che Android e utilizza la tecnologia di stampa a sublimazione termica per produrre immagini di alta qualità con una risoluzione di 300×300 DPI. Il dispositivo ha una batteria integrata che consente di stampare fino a 20 foto con una singola carica, e supporta la connessione wireless tramite Bluetooth e NFC.

Questo mini gioiellino portatile è facile da usare e ha un design compatto e leggero. In questo modo potrai portarla con te ovunque tu vada così da avere sempre a portata di mano i tuoi scatti preferiti. Inoltre, il dispositivo è dotato di una carta fotografica adesiva ZINK che non richiede inchiostro e consente di stampare foto di alta qualità in modo rapido e semplice.

In più potrai connetterti all’app mobile Polaroid Hi-Print per modificare e personalizzare il contenuto delle tue foto con cornici, filtri, testo ed emoticon per un tocco personale unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.