 Stampante HP a 39 euro: l'affare nella Festa delle Offerte Prime
Per la Festa delle Offerte Prime, Amazon ha deciso di tagliare il prezzo della stampante HP DeskJet 2820e fino al suo nuovo minimo storico.
Sono migliaia gli sconti attivi per la Festa delle Offerte Prime che è appena iniziata su Amazon (e che andrà avanti fino a domani), ma uno in particolare merita una segnalazione su queste pagine: è quello dedicato a HP DeskJet 2820e. In questo momento, la stampante si trova al suo prezzo minimo storico. È un modello multifunzione a getto d’inchiostro che all’occorrenza può diventare anche uno scanner e una fotocopiatrice, proposto a soli 39 euro. Diamo uno sguardo alla scheda tecnica.

Compra la stampante HP in sconto

La stampante HP DeskJet 2820e è in super sconto

Tra i punti di forza c’è anche la connettività Wi-Fi che permette di controllarla anche senza cavo, da smartphone, tablet e computer, per stampare o effettuare scansioni in modalità wireless. Come si vede nell’immagine qui sotto, ha in dotazione un vassoio che può contenere fino a 60 fogli (in formato A4) e sul lato sinistro c’è un comodo pannello per l’accesso ai comandi principali. La velocità arriva a 7,5 pagine al minuto. Visita la pagina dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Le caratteristiche della stampante HP DeskJet 2820e

Al prezzo stracciato di soli 39 euro, HP DeskJet 2820e è scesa al suo minimo storico. È l’occasione migliore di sempre per mettere la stampante sulla propria scrivania, a casa o in ufficio. Sono inclusi 3 mesi di abbonamento al servizio Instant Ink. Il voto medio ottenuto dalle recensioni sull’e-commerce è superiore a 4 stelle su 5.

HP DeskJet 2820e 588K9B, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 7,5 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Bianca

Compra la stampante HP in sconto

Non perdere l’occasione di partecipare alla Festa delle Offerte Prime: l’evento andrà avanti fino a domani. Tutto ciò che ti serve è essere membro Prime, potrai contare sulla spedizione gratuita con consegna in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2025
