Stampante HP a 49€ con Wi-Fi, scanner e 5 mesi di Instant Ink

Perfetta per la casa e per i piccoli uffici, HP DeskJet 2820e è in sconto su Amazon e, in questo momento, la puoi acquistare al prezzo di soli 49 euro. Si tratta di una stampante a getto d’inchiostro dotata di connettività Wi-Fi, ben 5 mesi di inchiostri Instant Ink inclusi con il servizio HP+, supporto alla stampa fronte-retro manuale, vassoio di alimentazione da 60 fogli, controllo via applicazione mobile e molto altro ancora.

Perché scegliere la stampante HP DeskJet 2820e

È un modello multifunzione che all’occorrenza può volgere anche il compito di scanner utile per la digitalizzazione dei documenti cartacei e delle fotografia oppure di fotocopiatrice, sia in bianco e nero che a colori. Il design è quello compatto, elegante e minimalista visibile qui sotto, con un pannello laterale intuitivo su cui trovano posto i pulsanti per controllare ogni operazione. Per tutti gli altri dettagli dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Da listino ufficiale costerebbe 58 euro, ma grazie allo sconto di oggi (applicato in automatico, non servono coupon), puoi acquistare la stampante a getto d’inchiostro HP DeskJet 2820e al prezzo finale di 49 euro, con un risparmio non indifferente. Include le quattro cartucce necessarie per poterla utilizzare fin da subito.

Chiudiamo segnalando che, se la ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la spedizione gratis. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Il mese scorso ne sono state acquistare oltre 2.000 sull’e-commerce e il voto medio assegnato da migliaia di recensioni è superiore a 4/5 stelle, dunque potrebbe andare sold out molto presto.