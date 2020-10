Stampante Hp Color Laserjet Pro in grande sconto su Amazon

Tra inizio delle attività didattiche e il proseguimento dello Smart Working, la stampante è diventata uno degli elettrodomestici più utili e necessari da tenere a casa. Ovviamente per chi fa numerose stampe quotidianamente è consigliato l’acquisto di una stampante laser, ma a volte si preferisce quella a cartucce di inchiostro perché permette anche la stampa a colori. Non vi preoccupate, grazie agli Amazon Prime Day potrete acquistare un’ottima stampante laser a colori a un prezzo davvero vantaggioso.

Stampante Hp Color Laserjet Pro scontata del 28% su Amazon

La stampante Hp Color Laserjet Pro M183Fw è dotata di connessione wireless per stampare in totale comodità ovunque voi siate nella casa o nell’ufficio ed è una stampante multifunzione veloce e versatile, con funzionalità fax. Grazie all’applicazione HP Smart potete anche avviare connessioni senza interruzioni e in tutta sicurezza per avere libertà di lavorare ovunque eseguendo operazioni di stampa e scansione in assoluta semplicità direttamente da dispositivo mobile.

Si tratta infatti di una delle applicazioni più efficienti della categoria e consente di eliminare i passaggi delle operazioni ripetitive, grazie ai collegamenti Smart Tasks, di inviare scansioni tramite cloud, e-mail e molto altro con un solo clic. Potete anche organizzare i vostri documenti in metà tempo dato che si tratta della prima applicazione di stampa mobile che automatizza le attività di scansione. Riceverete anche delle notifiche durante le operazioni di stampa, scansione o copia.

Ottime, ovviamente, la qualità di stampa e le prestazioni per cui potrete ottenere delle stampe a colori di qualità professionale utilizzando i toner originali HP con tecnologia JetIntelligence. Passate facilmente da un’attività all’altra con l’alimentatore automatico di documenti da 35 fogli così da poter eseguire copie e fax velocemente e con assoluta facilità direttamente dal pannello di controllo. Infine sono molto bassi anche i consumi energetici grazie alla tecnologia HP Auto-on/Auto-off con certificazione Energy Star.

Insomma, se siete alla ricerca di un’ottima stampante laser a colori, non fatevi scappare questa esclusiva offerta Amazon che vi permette di portarvela a casa con uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino.