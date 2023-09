Stampante HP DeskJet: AFFARE imperdibile su Amazon

Se stai cercando una stampante multifunzione di alta qualità che offre prestazioni eccezionali e un’ampia gamma di funzionalità, non perdere l’occasione di acquistare la HP DeskJet 4120e oggi su Amazon con un ottimo sconto del 34%. Questo affare imperdibile ti darà accesso a una stampante straordinaria con caratteristiche incredibili a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 59,99 euro.

Stampante HP DeskJet: questa occasione può finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche principali della stampante HP DeskJet è la sua versatilità. Questa stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori offre la possibilità di stampare, scansionare e copiare documenti con facilità. Inoltre, il fronte e retro manuale e l’ADF da 35 fogli rendono il processo di scansione e copia più efficiente che mai.

La connettività è un altro punto di forza di questa stampante HP DeskJet. Grazie all’app HP Smart, puoi stampare direttamente da PC, smartphone e tablet. Il supporto per il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria garantisce una connettività senza problemi. Tieni presente che il cavo USB non è incluso, ma le opzioni wireless rendono la connessione un gioco da ragazzi.

La velocità di stampa della HP DeskJet 4120e è impressionante, con una velocità di stampa fino a 8,5 ppm in bianco/nero e 5,5 ppm a colori. La risoluzione di stampa fino a 300 x 300 dpi garantisce documenti e immagini nitide e di alta qualità. La stampa è supportata su vari formati di carta, tra cui A4, A5, A6, e su diverse grammature da 60 a 90 g/m², buste e carta fotografica.

Inoltre, questa stampante HP DeskJet include un firmware con misure di sicurezza dinamica per impedire l’utilizzo di cartucce non originali, garantendo la qualità e la sicurezza delle tue stampe.

Non perdere questa opportunità di ottenere una stampante di alta qualità a un prezzo incredibile. Acquista oggi la HP DeskJet 4120e su Amazon e goditi la comodità e le prestazioni eccezionali che questa stampante può offrire. Con il super sconto del 34% su Amazon, è il momento perfetto per farla tua a soli 59,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

