Stampante HP Envy 6020e: su Amazon incredibile sconto del 46%

Amazon ha lanciato un’offerta straordinaria per tutti coloro che sono alla ricerca di una stampante multifunzione di alta qualità: la HP Envy 6020e è ora disponibile a soli 64,90 euro, con un notevole sconto rispetto al prezzo originale di 119,90 euro. Questa offerta rende la HP Envy 6020e una scelta eccellente per studenti, professionisti e famiglie che necessitano di una stampante affidabile e versatile a un prezzo competitivo.

Stampante HP Envy 6020e: funzionalità All-in-One

La HP Envy 6020e è una stampante multifunzione che offre stampa, scansione e copia in un unico dispositivo compatto. Questa versatilità la rende ideale per un’ampia gamma di utilizzi, dalla stampa di documenti e foto alla scansione di documenti importanti. Grazie alle sue funzionalità complete, la Envy 6020e è perfetta per soddisfare tutte le esigenze di stampa domestiche e ufficio.

Uno dei principali punti di forza della HP Envy 6020e è la qualità di stampa eccezionale. Fino a 20 ppm in bianco/nero, 17 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica.

La HP Envy 6020e è dotata di connettività wireless, che permette di stampare facilmente da qualsiasi dispositivo connesso alla rete Wi-Fi, inclusi smartphone, tablet e laptop. Grazie all’app HP Smart, è possibile gestire la stampante, inviare lavori di stampa e monitorare i livelli di inchiostro direttamente dal proprio dispositivo mobile. La configurazione iniziale è semplice e intuitiva, rendendo la stampante accessibile anche per gli utenti meno esperti.

Oltre alla stampa wireless, la HP Envy 6020e supporta diverse funzionalità di stampa mobile, come Apple AirPrint e Google Cloud Print. Questo permette di stampare direttamente dai dispositivi iOS e Android senza la necessità di installare driver aggiuntivi. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi lavora in movimento o per chi desidera una maggiore flessibilità nella gestione delle operazioni di stampa.

L’offerta di Amazon che riduce il prezzo della HP Envy 6020e da 119,90 euro a soli 64,90 euro rappresenta un valore straordinario per una stampante multifunzione di questa qualità. Questo sconto significativo rende la Envy 6020e un’opzione altamente conveniente per chiunque abbia bisogno di una stampante affidabile e versatile per l’uso quotidiano.