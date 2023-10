Stampante HP Envy 6020e: un AFFARE da non perdere (-42%)

Se stai cercando una stampante multifunzione affidabile ed efficiente per il tuo ufficio o la tua casa, non cercare oltre. L’HP Envy 6020e è la soluzione perfetta, e oggi puoi ottenerla con un incredibile sconto del 42% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo incredibile di soli 69,90 euro.

Stampante HP Envy 6020e: le scorte a disposizione sono quasi finite

Con una velocità di stampa eccezionale fino a 20 pagine al minuto in bianco/nero e 17 pagine al minuto a colori, questa stampante HP Envy 6020e a getto d’inchiostro ti offre stampe di alta qualità con una risoluzione fino a 300 x 300 dpi. La funzione fronte/retro automatico e la possibilità di stampare anche senza bordi rendono la stampa più conveniente e flessibile che mai.

L’HP Envy 6020e ti offre una connettività senza problemi. Puoi stampare facilmente da pc, smartphone e tablet utilizzando l’app HP Smart, che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Questa stampante è progettata per la tua comodità, consentendoti di stampare da qualsiasi luogo nella tua casa o ufficio.

Inoltre, questa stampante è parte del programma HP+, il che significa che otterrai non solo una stampante eccezionale, ma anche un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di servizio Instant Ink incluso. Instant Ink è un servizio innovativo che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza, garantendoti sempre di avere cartucce pronte all’uso a partire da soli 0,99€ al mese.

L’HP Envy 6020e è progettata per proteggerti dagli utilizzi non autorizzati di cartucce non originali. Con il suo firmware avanzato, questa stampante impedisce l’uso di cartucce non originali, garantendo che tu abbia sempre stampe di alta qualità e senza intoppi.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di stampa con l’HP Envy 6020e. Approfitta subito di questa occasione su Amazon e acquistala al prezzo incredibile di soli 69,90 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.