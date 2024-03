Stampante HP Envy Inspire 7220e: imperdibile prezzo solo su Amazon anche con cashback fino a 50€

Vi serve una nuova stampante innovativa, funzionale ed economica? È il vostro giorno fortunato, perché oggi in questo articolo vi parliamo di una delle ultime chicche del noto marchio HP. Trovate la Envy Inspire 7220e su Amazon, che con l’assurdo sconto del 35% pagherete solo 99,99 euro, un prezzo davvero piccolo per un prodotto così multifunzionale.

Stampante HP Envy Inspire 7220e: la qualità a portata di un click

HP Envy Inspire 7220e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori. Stampa fronte e retro e anche senza bordi fino a 22ppm in bianco/nero e 20ppm a colori con risoluzione fino a 600 x 600 dpi, su carta comune A4, A5, buste ed carta fotografica. Grazie all’app HP Smart tutti i membri della famiglia potranno accedere alle sue funzioni da pc, smartphone e tablet. HP Smart è l’app che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria.

Questa stampante è dotata di un firmware particolare in grado di riconoscere e impedire l’utilizzo di cartucce non originali. Non a caso Envy Inspire 7220e è una stampante HP+, quindi per utilizzarla è necessario avere un account HP e l’uso di cartucce originali HP. Scegliendo HP+ alla configurazione iniziale avrete 2 anni di garanzia e 3 mesi di Instant Ink gratuiti, grazie al quale riceverete le cartucce a domicilio così da non rimanere senza. Ma non è finita qui, perché acquistando Envy Inspire 7220e su Amazon avrete un cashback fino a 50 euro!

Quindi cosa state aspettando, acquistate HP Envy Inspire 7220e su Amazon a solo 99,99 euro, scontatq addirittura del 35%. Non dimenticare che con Prime riceverete i vostri acquisti in pochissimi giorni su territorio nazionale.