Stampante HP Envy: prezzo BOMBA su Amazon (-47%)

Se sei alla ricerca di una stampante versatile, con funzionalità avanzate e una qualità di stampa eccezionale, non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare l’HP Envy 6020e con uno sconto incredibile del 47% su Amazon. Questa stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori è una scelta eccellente per chi desidera stampare, copiare e digitalizzare con facilità, ottenendo risultati straordinari senza dover spendere una fortuna. Approfitta subito di questa occasione e acquistala la prezzo speciale di soli 63,99 euro.

Stampante HP Envy: un’occasione da prendere al volo

Una delle caratteristiche principali di questa stampante HP Envy è la sua connettività avanzata. Con l’app HP Smart e la tecnologia Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, puoi stampare in modo semplice e immediato direttamente dal tuo PC, smartphone o tablet. Non preoccuparti della mancanza di cavi, poiché questa stampante offre una connessione senza fili affidabile e veloce.

La stampante HP Envy garantisce una stampa di alta qualità, con una risoluzione fino a 300 x 300 dpi. Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, puoi gestire con facilità anche carichi di lavoro impegnativi. Inoltre, la stampa fronte e retro automatica e la possibilità di stampare senza bordi offrono risultati professionali e accattivanti.

Un aspetto notevole di questa stampante HP Envy è la sua inclusione nella categoria HP+. Per usufruire di tutte le sue funzionalità, è necessario avere un account HP e una connessione Internet continua. Inoltre, l’uso esclusivo di cartucce originali HP è richiesto per tutta la vita della stampante. Questa scelta non solo garantisce la massima qualità di stampa, ma offre anche vantaggi aggiuntivi, come 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di servizio Instant Ink incluso.

Instant Ink è un servizio rivoluzionario che ti consegna le cartucce direttamente a casa tua prima che si esauriscano. Con tariffe a partire da soli 0,99€ al mese, puoi stampare senza preoccuparti di rimanere senza inchiostro. Inoltre, la stampante è dotata di misure di sicurezza dinamica per garantire l’utilizzo esclusivo di cartucce originali HP, proteggendo così il tuo investimento e la qualità delle tue stampe.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon: la stampante HP Envy 6020e è la scelta perfetta per una stampa connessa, di qualità e conveniente. Scegli la versatilità e la comodità di questa stampante multifunzione e ottieni risultati eccezionali in ogni stampa. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo ridicolo di soli 63,99 euro.

