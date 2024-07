Stampante HP LaserJet M110w: IMPERDIBILE a questo prezzo (-11%)

La stampante HP LaserJet M110w rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una stampante laser monocromatica compatta, affidabile e dotata di funzionalità avanzate. Con l’offerta attuale di Amazon, che prevede uno sconto dell’11%, questa stampante diventa ancora più appetibile al prezzo vantaggioso di 79,90 euro, anziché 89,90 euro.

Stampante HP LaserJet M110w: la soluzione definitiva per la tua casa

Questa stampante laser a singola funzione è progettata per la stampa in bianco e nero, garantendo una qualità di stampa eccellente con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi. È in grado di stampare fino a 20 pagine per minuto, rendendola perfetta per chi ha bisogno di documenti in tempi rapidi. Anche se la stampa fronte/retro è manuale, la facilità d’uso di questo dispositivo lo rende un’opzione pratica per l’uso domestico e per piccoli uffici.

La connettività della HP LaserJet M110w è un altro dei suoi punti di forza. Grazie al Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, è possibile stampare direttamente da PC, smartphone e tablet. L’app HP Smart rende l’operazione di stampa ancora più semplice, permettendo di inviare documenti alla stampante con pochi clic. Sebbene il cavo USB non sia incluso, le numerose opzioni di connettività senza fili compensano ampiamente questa mancanza.

Compatibile con una vasta gamma di supporti di stampa, dalla carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 65 a 120 g/m² a buste, cartoline ed etichette, la HP LaserJet M110w offre una grande versatilità. Utilizza cartucce toner originali HP 142A Nero (W1420A), garantendo così stampe di alta qualità e affidabilità. È importante notare che questa stampante include un firmware con misure di sicurezza dinamica per impedire l’uso di cartucce non originali, assicurando così il mantenimento delle prestazioni ottimali del dispositivo.

L’offerta su Amazon, con uno sconto dell’11%, rende la HP LaserJet M110w un’opportunità imperdibile per chi vuole investire in una stampante laser di qualità. Sia per l’uso domestico che per le esigenze di un piccolo ufficio, questa stampante garantisce performance eccellenti, connettività versatile e un’affidabilità che solo un marchio come HP può offrire. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 79,90 euro, prima che sia troppo tardi.