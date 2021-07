Stampante HP OfficeJet 8012e: prezzo BOMBA su Amazon!

Siete alla ricerca di un'ottima stampate economica e funzionale? Su Amazon è disponibile una promozione che fa proprio al caso vostro. Stiamo parlando della HP OfficeJet 8012e che passa da 139 euro a soli 99,99 euro grazie a uno sconto del 28%. Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia.

Stampante HP OfficeJet 8012e: comodità e precisione in offerta

Questa stampante presente la funzione di scanner e di copia sia in bianco e nero che a colori. La velocità di stampa è fino a 18 ppm in bianco e nero e 10 ppm a colori. Presenta anche la stampa in fronte e retro automatica da effettuare anche a distanza tramite il Wi-Fi Dual Band, il Wi-Fi Direct e l'HP Smart App. Tra le altre connessioni spicca l'AirPrint e l'USB 2.0.

Scegliendo HP+ al momento della configurazione, potrete avere anche 1 anno di garanzia commerciale HP aggiuntivo e anche la possibilità di registrarvi per ottenere 6 mesi di Instant Ink inclusi. Con Instant Ink la stampante, dotata di funzionalità di sicurezza, monitora i livelli di inchiostro, così riceverete le cartucce a casa ancor prima che voi possiate rimanere a secco.

Questa splendida stampante HP può essere vostra al prezzo esclusivo di 99,99 euro pari a un risparmio effettivo di 28 euro sul prezzo di listino.