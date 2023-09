Stampante HP OfficeJet Pro: INCREDIBILE sconto su Amazon

Se stai cercando una stampante di alta qualità con una vasta gamma di funzionalità e un prezzo incredibilmente conveniente, non cercare oltre. L’HP OfficeJet Pro 8025e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori che ti offrirà prestazioni eccezionali a ogni stampa. E ora, grazie a un fantastico sconto del 45% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarla al prezzo ridicolo di soli 119,99 euro.

Stampante HP OfficeJet Pro: un affare da non perdere

L’HP OfficeJet Pro 8025e è dotata di funzionalità avanzate progettate per semplificare il tuo lavoro. La scansione fronte e retro automatica e il caricatore automatico di documenti da 35 fogli ti permettono di gestire rapidamente e facilmente documenti di varie dimensioni. Questa stampante è pronta a soddisfare le tue esigenze, sia che tu debba stampare documenti importanti, scansionare immagini nitide o copiare documenti con la massima precisione.

L’HP OfficeJet Pro 8025e ti offre una vasta gamma di opzioni di connettività, garantendo che tu possa stampare da qualsiasi dispositivo in modo semplice e veloce. L’app HP Smart ti consente di stampare direttamente da PC, smartphone e tablet. Grazie al supporto per Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, puoi stampare in modo flessibile da qualsiasi dispositivo compatibile. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Internet e sei pronto a stampare in qualsiasi momento.

Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto in bianco/nero e 10 pagine al minuto a colori, l’HP OfficeJet Pro 8025e ti offre risultati di alta qualità in modo efficiente. La risoluzione massima di 600 x 600 dpi assicura testi nitidi e immagini vibranti. Puoi stampare su una varietà di supporti, tra cui carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 105 g/m², buste e carta fotografica. Non importa quale sia la tua esigenza di stampa, questa stampante ti fornirà risultati eccezionali.

L’HP OfficeJet Pro 8025e è una stampante HP+, il che significa che richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante. In cambio, ottieni una garanzia di un anno aggiuntivo e sei mesi di servizio Instant Ink incluso. Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza inchiostro, consentendoti di stampare a partire da soli 0,99€ al mese. È un modo conveniente e intelligente per gestire le tue esigenze di stampa.

In conclusione, l’HP OfficeJet Pro è una stampante di alta qualità che offre funzionalità avanzate, connettività senza problemi, stampe di alta qualità e un’esperienza premium con HP+. Con il 45% di sconto su Amazon, è il momento perfetto per acquistarla e migliorare la tua produttività sia a casa che in ufficio. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistala subito al prezzo ridicolo di soli 119,99 euro. Affrettati, questo affare può finire da un momento all’altro.

