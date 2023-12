Stampante HP OfficeJet Pro: MEGA sconto del 33% su Amazon

Se stai cercando una stampante multifunzione di alta qualità, non cercare oltre: l’HP OfficeJet Pro 9012e è in offerta su Amazon con uno sconto imperdibile del 33%. Questa stampante all’avanguardia offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono un investimento ideale per l’ufficio o la casa. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 179,90 euro, anziché 269,90 euro.

Stampante HP OfficeJet Pro: un affare da prendere al volo

La stampante HP OfficeJet Pro 9012e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori che offre funzioni di stampa, scansione e copia. Grazie al fronte e retro automatico e al suo alimentatore automatico di documenti da 35 fogli, è possibile gestire facilmente documenti complessi senza sforzo.

La connettività è un punto di forza di questa stampante. Puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet utilizzando l’app HP Smart, che si connette attraverso Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. La stampante è pronta per l’uso immediato, senza necessità di cavi USB aggiuntivi.

Con una velocità di stampa fino a 22 pagine al minuto in bianco e nero e 18 pagine al minuto a colori, l’HP OfficeJet Pro 9012e offre prestazioni eccellenti. La risoluzione fino a 600 x 600 dpi garantisce testi nitidi e immagini vivide su una varietà di supporti, inclusi A4, A5, A6, buste e carta fotografica.

La stampante HP OfficeJet Pro 9012e è parte del programma HP+, che offre vantaggi esclusivi. Con HP+, ottieni un anno di garanzia supplementare e 6 mesi di servizio Instant Ink incluso. Instant Ink ti permette di ricevere le cartucce direttamente a casa tua, consentendoti di stampare a partire da soli 0,99€ al mese.

Non perdere l’occasione di acquistare la stampante HP OfficeJet Pro 9012e a un prezzo scontato del 33% su Amazon. Affrettati e sfrutta questa offerta limitata per farla tua al prezzo ridicolo di soli 179,90 euro, prima che sia troppo tardi.

