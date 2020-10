Una stampante laser b/n al prezzo di 69,99 euro: oggi è possibile acquistare HP LaserJet Pro M15a in sconto grazie a un’offerta su eBay. Un modello progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che necessitano di stampe rapide e senza compromessi in termini di qualità.

HP LaserJet Pro M15a in sconto su eBay

Arriva a una velocità di 19 ppm con risoluzione 600 dpi. Supporta il formato A4 e si connette al computer tramite cavo USB garantendo la piena compatibilità con Windows e macOS. Può essere alimentata con fogli da 65 a 120 g/mq (il vassoio ne contiene fino a 150). Come si può vedere dall’immagine qui sotto ha dimensioni compatte: 34,5 cm di larghezza, 28,2 cm di altezza e 33 cm di profondità. Presente nella scheda tecnica la tecnologia Auto-On/Auto-Off che gestisce in automatico l’accensione e lo spegnimento così da assicurare il risparmio energetico.

Un affare da non lasciarsi sfuggire con il sconto del 12% sul prezzo di listino. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio con spedizione gratuita in pochi giorni. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 200.000 feedback ottenuti su eBay dagli altri clienti della piattaforma.