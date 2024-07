Stampante laser PANTUM: piccola, potente e in MEGA sconto

Oggi su Amazon c’è un’offerta imperdibile sulla stampante laser PANTUM BP2309W, con uno sconto del 28%. Questa stampante laser monocromatica è un’opzione ideale per chi cerca efficienza e qualità nella stampa domestica o in ufficio. Non perdere questa occasione e falla tua al prezzo speciale di soli 78,90 euro, anziché 109,00 euro.

Stampante laser PANTUM: difficile trovare di meglio a questo prezzo

La PANTUM BP2309W offre una velocità di stampa in nero fino a 20 pagine al minuto, rendendola perfetta per chi ha bisogno di risultati rapidi e professionali. Con la possibilità di stampa fronte/retro manuale, consente anche un risparmio significativo di carta. Le opzioni di connettività sono un altro punto forte: è possibile collegarsi tramite USB 2.0 e, grazie alla funzione wireless, anche da desktop, laptop, smartphone e tablet. La compatibilità con WI-FI, Pantum APP, Bluetooth, AirPrint e Mopria rende la stampa senza fili semplice e versatile.

Non è necessario scaricare applicazioni per chi utilizza sistemi operativi Win8.1, Win10 e Win11. Basta collegare il cavo USB e il gioco è fatto. Per altri sistemi Windows e Mac, l’installazione del driver è rapida e intuitiva grazie alla funzione di installazione con un solo clic.

La PANTUM BP2309W utilizza cartucce toner originali PANTUM TL-2319, che offrono una capacità di stampa di 1000 pagine, e TL-2310H, che ne supportano fino a 1600. Questa tecnologia toner è progettata per essere rispettosa dell’ambiente, contribuendo a ridurre i danni ecologici.

Inoltre, la stampante viene fornita con una cartuccia di toner iniziale da 500 pagine, un cavo USB, un cavo di alimentazione, un disco di installazione del driver e un manuale d’uso. È coperta da una garanzia standard di due anni dalla data di acquisto, offrendo così un’ulteriore sicurezza.

La velocità di avvio della PANTUM BP2309W è inferiore a 7,8 secondi, garantendo una rapida operatività. Con una risoluzione di stampa fino a 1200 x 600 dpi, è capace di stampare su diversi tipi di supporti, inclusi carta comune A4, A5, A6, buste, cartoline, etichette e formati personalizzati da 60 a 163 g/m².

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e porta a casa la stampante PANTUM BP2309W di alta qualità, al prezzo speciale di soli 78,90 euro.