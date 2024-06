Stampante laser PANTUM: un AFFARE da non perdere (-22%)

La stampante laser PANTUM BP2309W rappresenta l’epitome dell’efficienza e della versatilità per tutte le tue esigenze di stampa, ora disponibile con un incredibile sconto del 22% su Amazon. Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto e la capacità di stampa fronte/retro manuale, è l’ideale sia per l’uso domestico che per gli uffici aziendali.

Non perdere tempo e falla tua al prezzo speciale di soli 84,90 euro, anziché 109,00 euro.

Stampante laser PANTUM: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Dotata di opzioni di connettività avanzate come USB 2.0 e stampa wireless, questa stampante PANTUM permette di stampare senza sforzo da desktop, laptop, smartphone e tablet. Grazie alle tecnologie Wi-Fi, Pantum APP, Bluetooth, AirPrint e Mopria, è facile stampare direttamente i tuoi documenti da qualsiasi dispositivo compatibile, offrendo un’esperienza di stampa senza pari.

La stampante è progettata per essere ecologica, utilizzando cartucce toner originali PANTUM TL-2319 e TL-2310H, che garantiscono una lunga durata e riducono i danni all’ambiente. Ogni stampa è precisa e nitida, con una risoluzione fino a 1200 x 600 dpi, ideale per documenti di testo e grafici.

Con la PANTUM BP2309W, hai tutto il necessario per iniziare subito: una cartuccia di toner iniziale da 500 pagine, cavo USB, cavo di alimentazione, disco di installazione del driver e manuale d’uso. Inoltre, beneficia di una garanzia standard di due anni dalla data di acquisto, assicurando la tua tranquillità a lungo termine.

Sia che tu stia cercando una stampante per gestire le esigenze quotidiane di casa o per migliorare l’efficienza nel tuo ufficio, la PANTUM BP2309W si distingue per la sua affidabilità e facilità d’uso. Approfitta subito dell’offerta speciale su Amazon per portare a casa questa potente stampante laser, al prezzo speciale di soli 84,90 euro.