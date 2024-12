Stampante multifunzione A4 Epson: a questo prezzo è surreale (-28%)

Avere una stampante in casa fa sempre comodo poiché spesso può capitarti di dover stampare dei fogli da firmare oppure fare delle fotocopie di un documento importante. In questo caso la stampante multifunzione A4 Epson Workforce WF-2930DWF è la soluzione prefetta. È piccola in termini di dimensioni, facile da usare e soprattutto ha tutte le funzioni che tornano più utili. Se ti colleghi ora la trovi in offerta su Amazon a soli 69,90€ con uno sconto del 28%, collegati e acquistala con un solo click.

Stampante multifunzione A4 Epson: stampa, copia e scansiona in un attimo

La stampante multifunzione A4 Epson Workforce WF-2930DWF ha tanto da offrirti sia in termini di funzionalità che di qualità. Grazie agli inchiostri a quattro colori puoi ottenere delle stampe di ottima fattura, con colori nitidi e vivaci. Come anticipato, tuttavia, la stampa non è l’unica opzione disponibile. Puoi infatti utilizzarla anche per scansionare dei documenti, fare delle fotocopie oppure inviare facilmente dei fax. In tutto questo la gestisci facilmente ed in poco attraverso il display presente sulla parte anteriore.

A differenza di altri modelli, quest’ultima è anche in grado di stampare in modalità fronte-retro, una funzionalità che, fidati, ti permetterà di risparmiare molto tempo e soprattutto tantissima carta.

Il punto forte di questo devices sta anche nella connettività. Puoi infatti collegarla facilmente al Wi-Fi e stampare da qualsiasi punto della casa o dell’ufficio. Puoi anche utilizzare direttamente il tuo smartphone, cosi non dovrai ogni volta passare i file sul computer.

Per quanto riguarda l’estetica, invece, è davvero molto elegante e compatta. Quindi puoi metterla dove vuoi senza preoccuparti di nulla poiché si integra facilmente con qualsiasi ambiente.

A soli 69,90€ su Amazon trovi in offerta la stampante multifunzione A4 Epson Workforce WF-2930DWF, con un fantastico sconto del 28%. La utilizzi davvero per tutto così non dovrai avere macchine diverse per ogni funzione.

Come sempre le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia se sei un abbonato Prime.