Stampante multifunzione Canon 4-in-1 in super promo a 34,99 euro

Ideale per l’home office o un piccolo ufficio, la Canon PIXMA TR4756i è una fantastica stampante multifunzione 4-in-1 con cui potrai stampare, scansionare, copiare e persino inviare fax. Dotata di connettività wireless per gestire il tutto comodamente anche dal tuo smartphone o tablet tramite una apposita app, oggi la prendi su Amazon a soli 34,99 euro: un’offerta eccezionale.

Cosa sapere sulla stampante

La stampante è dunque in grado di svolgere quattro funzioni diverse in una: dalla semplice stampa alla scansione, fino alla copia e all’invio di fax. Grazie alla connessione WiFi e alla compatibilità con Canon PRINT, Apple AirPrint e Mopria, puoi stampare e scansionare direttamente da smartphone, tablet o PC, ovunque ti trovi. Funziona anche se non è disponibile una rete vista la presenza della modalità Wireless Direct.

L’ADF da 20 fogli e la stampa fronte/retro automatica velocizzano le operazioni sui documenti multipagine e potrai anche stampare foto 10×15 cm senza bordi, mantenendo colori brillanti e dettagli nitidi. Altra funzione interessante è il Cloud Link con cui archiviare o recuperare documenti in pochi tocchi, integrando la stampante con i tuoi servizi cloud preferiti.

Una stampante dunque affidabile, compatta e sempre connessa: a soli 34,99 euro è un affare imperdibile.