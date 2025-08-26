 Stampante multifunzione Canon 4-in-1 in super promo a 34,99 euro
La Canon PIXMA TR4756i è una stampante multifunzione 4-in-1 ora disponibile a un prezzo shock su Amazon.
La Canon PIXMA TR4756i è una stampante multifunzione 4-in-1 ora disponibile a un prezzo shock su Amazon.

Ideale per l’home office o un piccolo ufficio, la Canon PIXMA TR4756i è una fantastica stampante multifunzione 4-in-1 con cui potrai stampare, scansionare, copiare e persino inviare fax. Dotata di connettività wireless per gestire il tutto comodamente anche dal tuo smartphone o tablet tramite una apposita app, oggi la prendi su Amazon a soli 34,99 euro: un’offerta eccezionale.

Canon PIXMA stampante multifunzione

Cosa sapere sulla stampante

La stampante è dunque in grado di svolgere quattro funzioni diverse in una: dalla semplice stampa alla scansione, fino alla copia e all’invio di fax. Grazie alla connessione WiFi e alla compatibilità con Canon PRINT, Apple AirPrint e Mopria, puoi stampare e scansionare direttamente da smartphone, tablet o PC, ovunque ti trovi. Funziona anche se non è disponibile una rete vista la presenza della modalità Wireless Direct.

L’ADF da 20 fogli e la stampa fronte/retro automatica velocizzano le operazioni sui documenti multipagine e potrai anche stampare foto 10×15 cm senza bordi, mantenendo colori brillanti e dettagli nitidi. Altra funzione interessante è il Cloud Link con cui archiviare o recuperare documenti in pochi tocchi, integrando la stampante con i tuoi servizi cloud preferiti.

Una stampante dunque affidabile, compatta e sempre connessa: a soli 34,99 euro è un affare imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 ago 2025
