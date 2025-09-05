 Stampante multifunzione Epson: prezzo affare su Amazon con 3 mesi di inchiostro
Stampante multifunzione Epson: prezzo affare su Amazon con 3 mesi di inchiostro

Epson Workforce WF-2960DWF è un ottima stampante multifunzione A4 a getto d'inchiostro ora in super sconto Amazon.
PC Hardware Desktop
Epson Workforce WF-2960DWF è un ottima stampante multifunzione A4 a getto d'inchiostro ora in super sconto Amazon.

Epson WorkForce WF‑2960DWF è una stampante multifunzione A4 a getto d’inchiostro ideale sia per casa che per un piccolo ufficio. Con funzioni avanzate per stampa fronte/retro automatica, scansione, copia e fax, oggi su Amazon è in offerta a soli 85,65 euro. Inoltre, con l’acquisto avrai diritto a ben 3 mesi di inchiostro.

Acquista la stampante su Amazon

Epson Workforce offerta Amazon

La stampante è dotata di vassoio carta frontale da 150 fogli e alimentatore automatico di documenti (ADF) da 30 pagine che velocizza le operazioni multi-pagina. Potrai gestire tutto dal display touchscreen LCD da 6.1 centimetri per spostarti tra le varie funzioni.

85,65 99,00€ -13%
Vedi l'offerta

Sul fronte della connettività, la WF‑2960DWF supporta Wi‑Fi, Wi‑Fi Direct, Ethernet e la stampa da mobile tramite Apple AirPrint e app Epson Smart Panel, che consente di stampare, monitorare e risolvere eventuali problemi direttamente da smartphone o tablet.

Acquista la stampante su Amazon

Una multifunzione compatta, versatile e di buona qualità: acquistala ora a soli 85,65 euro.

Pubblicato il 5 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
5 set 2025
