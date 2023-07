Stampante multifunzione HP DeskJet Plus 4130e a un PREZZO SPAZIALE su eBay

Ti sei perso l’ultima offerta da noi ripresa sulla stampante HP Envy 6022e a 69 euro? Con il suo formato compatto è si degna di nota, ma non preoccuparti: su eBay ora puoi trovare un altro modello con un cartellino ancora più basso! Proprio in queste ore, infatti, è disponibile la stampante multifunzione HP DeskJet Plus 4130e a un prezzo davvero vantaggioso, per di più con sei mesi di inchiostro inclusi!

Non perderti questa stampante HP DeskJet Plus

Questo modello specifico è una stampante multifunzione dotata di scanner e fotocopiatrice, perfetta sia per un uso casalingo, sia per piccoli uffici che richiedono frequentemente la scansione di documenti o la loro stampa. Il modello HP DeskJet 4130e ha una velocità di stampa pari a 6 pagine al minuto in bianco e nero, supporta i formati B5, A4 e A6 e funziona a getto dín chiostro. Dispone poi di 512 MB di memoria e di uno scanner con risoluzione pari a 1200×1200 DPI.

Il design della stampante HP DeskJet Plus 4130e non sarà particolarmente compatto, ma dispone di tutto il necessario per un uso pratico anche da smartphone: tramite Wi-Fi dual-band si connette rapidamente ai dispositivi, mentre lo schermo LCD permette di gestire le varie funzioni. Naturalmente, non mancano il vassoio di alimentazione per massimo 60 fogli e un alimentatore automatico da 35 fogli.

In definitiva, la stampante multifunzione HP DeskJet Plus 4130e è ottima per chi non ha particolari esigenze, specialmente ora che viene venduta su eBay a 59,99 euro da Monclick, rivenditore con il 95,9% dei feedback positivi su quasi 250.000 recensioni. La spedizione viene garantita a costo zero entro mercoledì 12 luglio e il pagamento va completato con PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.