Stampante multifunzione HP Envy: MEGA sconto del 42% su Amazon

Se stai cercando una stampante multifunzione di alta qualità, oggi è il tuo giorno fortunato. L’HP Envy 6020e è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 42%, offrendoti un’opportunità unica di portare a casa una stampante all’avanguardia a un prezzo irresistibile di soli 69,90 euro.

Stampante multifunzione HP Envy: le scorte a disposizione sono limitate

La HP Envy 6020e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori che soddisferà tutte le tue esigenze di stampa. La sua funzione di stampa fronte/retro automatica ti consente di risparmiare tempo e carta, mentre la possibilità di stampa senza bordi ti permette di creare documenti e foto impeccabili senza margini indesiderati.

Grazie all’app HP Smart, puoi stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. La stampante si connette ai tuoi dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, garantendo una connettività senza problemi. Tuttavia, tieni presente che il cavo USB non è incluso nella confezione.

Con una velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 17 pagine al minuto a colori, la HP Envy 6020e offre prestazioni eccezionali. La sua risoluzione fino a 300 x 300 dpi garantisce testi nitidi e immagini vivaci su una varietà di supporti, tra cui carta comune A4, A5, A6, buste e carta fotografica con grammature da 60 a 90 g/m².

Questa stampante è una HP+, il che significa che per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP. Ma cosa ottieni in cambio? Un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di servizio Instant Ink inclusi con HP+. Instant Ink ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza, tutto a partire da soli 0,99€ al mese. È un modo intelligente per risparmiare tempo e denaro sulla sostituzione delle cartucce.

La stampante HP Envy 6020e è dotata di un firmware con misure di sicurezza dinamica progettate per impedire l’utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP. Ciò garantisce che le tue stampe siano sempre di alta qualità e affidabili.

Non perdere questa incredibile opportunità di acquistare la stampante multifunzione HP Envy 6020e a un prezzo scontato del 42% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione limitata e acquistala la prezzo ridicolo di soli 69,90 euro. Non perdere altro tempo, offerte del genere vanno letteralmente a ruba su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.