Stampante multifunzione HP in OTTIMO SCONTO su Amazon (-21%)

La stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 7740 è un prodotto di qualità pensato per soddisfare le esigenze dei piccoli uffici e non solo. Oggi grazie allo sconto Amazon la puoi acquistare a soli 260 euro invece dei 330 solitamente richiesti. Un’ottima opportunità per il tuo lavoro.

Stampante multifunzione HP in offerta: le caratteristiche

La HP OfficeJet Pro 7740 offre una connettività completa con porte USB, Ethernet e Wi-Fi. Stampare e gestire i tuoi documenti da qualsiasi dispositivo non è mai stato così semplice.

Sia che tu abbia bisogno di stampare documenti a colori, fare copie, o effettuare scansioni di alta qualità, questa stampante è pronta a soddisfare ogni tua esigenza. La stampa fronte e retro automatica risparmia carta e semplifica il tuo lavoro.

La HP OfficeJet Pro 7740 è progettata per gestire materiali di grande formato con la massima qualità. Dalla stampa di cartoline fino al formato A3, questa stampante si adatta alle tue esigenze con facilità.

Inoltre, puoi gestire le funzioni della stampante con facilità grazie al grande display touchscreen da 6.75 cm. In alternativa, utilizza l’applicazione HP Smart direttamente dal tuo smartphone per stampare, copiare e scansionare in modo efficiente.

Con il doppio caricatore di carta a cassetti frontali, la stampante può gestire fino a 250 fogli ciascuno. L’alimentatore automatico di documenti con fronte retro automatico semplifica le operazioni di scansione e copia fino a 35 fogli in un’unica operazione.

Non perdere l’opportunità di ottimizzare il tuo ufficio con la stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 7740. Acquistala ora su Amazon a soli 260 euro e rendi il tuo ambiente di lavoro più efficiente che mai.

