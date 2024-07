Stampante multifunzione laser PANTUM: la scelta DEFINITIVA (-18%)

La stampante multifunzione laser PANTUM M6558NW rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e qualità in un unico dispositivo. Oggi, grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, è possibile acquistarla con uno sconto eccezionale del 18%. Questo modello 3-in-1 è in grado di soddisfare le esigenze di chi lavora in ufficio o da casa, combinando stampa, copia e scansione al prezzo speciale di soli 155,90 euro, anziché 189,90 euro.

Stampante multifunzione laser PANTUM: un’occasione da prendere al volo

La PANTUM M6558NW è una stampante monocromatica dotata di ADF (alimentatore automatico di documenti), che permette di risparmiare tempo prezioso nella gestione di più pagine. Con una velocità di stampa fino a 22 pagine al minuto, questa stampante garantisce produttività e prestazioni elevate. L’installazione è incredibilmente semplice, grazie alla configurazione in un solo passaggio e ai video dimostrativi disponibili su più piattaforme, inclusi YouTube e il sito web di Pantum.

La comodità di stampa non si ferma qui. La PANTUM M6558NW offre la possibilità di stampare in modalità wireless e mobile da qualsiasi dispositivo, sia esso un desktop, un laptop, uno smartphone o un tablet. L’APP Pantum consente la stampa diretta di documenti di Office, rendendo ancora più agevole la gestione del lavoro quotidiano.

Inclusa nel pacchetto, una cartuccia iniziale da 700 pagine e un cavo USB, per essere operativi fin da subito. Quando la cartuccia iniziale si esaurisce, è possibile sostituirla facilmente con la cartuccia toner originale PA-210, che offre una resa di 1.600 pagine.

A rendere ancora più interessante l’acquisto, la garanzia standard di un anno dalla data di acquisto e l’efficiente servizio clienti online di Pantum, sempre disponibile per risolvere qualsiasi problema o dubbio.

Sfrutta l’opportunità di avere una stampante multifunzione affidabile e versatile, ora in super sconto su Amazon. Approfitta di questa offerta e acquista la PANTUM M6558NW al prezzo ridicolo di soli 155,90 euro.