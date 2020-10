Approcciando l’acquisto di una nuova stampante è bene tener conto non solo della spesa per il dispositivo, ma anche di quella per le cartucce (o i toner) che andranno poi sostituite una volta giunte a esaurirsi. Il servizio Instant Ink proposto da HP rappresenta la soluzione ideale per l’ufficio e per chi lavora da casa in smart working: oggi, grazie a una promozione su Amazon, acquistando uno dei modelli elencati poco più avanti sarà possibile ricevere sei mesi di inchiostro gratis direttamente a domicilio e senza alcuna spesa aggiuntiva.

HP Instant Ink: sei mesi di inchiostro gratis con la stampante

Sono inclusi nell’iniziativa alcuni modelli delle linee DeskJet Plus ed Envy, così che ognuno possa scegliere quello più adatto a soddisfare le proprie esigenze. Eccoli:

Tutto ciò che bisogna fare in seguito all’acquisto è iscriversi al servizio Instant Ink entro sette giorni. Basterà questo per ricevere inchiostro sufficiente a stampare fino a 700 pagine al mese. L’utente potrà in ogni momento controllare lo stato del credito residuo e il tracking delle spedizioni attraverso il proprio account.