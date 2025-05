Stanco delle chiamate indesiderate? Ecco Incogni, a metà prezzo

Le chiamate indesiderate dei call center arrivano quando meno te lo aspetti: appena sveglio, durante la pausa caffè, in riunione o mentre accompagni i bambini a scuola. È una presenza invadente che si ripresenta a più riprese nel corso della giornata, diventando un sottofondo costante e fastidioso.

Ma il vero problema non è solo la frequenza con cui si manifesta: è quanto sia difficile liberarsene davvero. All’inizio lo si tollera, si fa finta di nulla, si rinvia l’intervento. Poi, però, ci si rende conto che ignorarlo peggiora soltanto la situazione.

La buona notizia è che una soluzione esiste, ed è anche semplice da attivare: si chiama Incogni, uno strumento automatizzato creato dal team di Surfshark VPN, pensato per aiutarti a riprendere il controllo dei tuoi dati personali e dire stop alle comunicazioni indesiderate. In questo momento puoi averlo in sconto del 50%, grazie all’offerta attuale. Ma andiamo a scoprire meglio come funziona.

Tutti i vantaggi di Incogni e come ti difende dalle chiamate indesiderate

Il processo è semplice: ci si iscrive, si autorizza Incogni a intervenire e il servizio inizia a inviare richieste formali per rimuovere i dati personali dai database dei data broker, aziende che guadagnano rivendendo le informazioni degli utenti a terze parti, spesso legate al telemarketing.

Una volta identificata la presenza dei tuoi dati all’interno di questi registri, Incogni agisce in automatico per chiederne la cancellazione. Tutte le attività sono consultabili direttamente dalla piattaforma web, dove l’utente può seguire passo dopo passo l’andamento delle richieste.

Sottoscrivendo un piano annuale, si ottiene un risparmio significativo rispetto all’abbonamento mensile. Inoltre, la nuova opzione Unlimited, disponibile a partire da 12,99€ al mese, consente agli utenti di segnalare in autonomia i siti dai quali vogliono che i propri dati vengano rimossi. Tutti i piani includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Con Incogni, la lotta allo spam non è più un’impresa solitaria. È uno strumento concreto per rimettere la privacy al centro della tua vita digitale. Vai sul sito ufficiale per scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.