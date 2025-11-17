Stanco di truffe e phishing? Proteggiti con Incogni: oggi è scontato del 55%

Incogni propone una promozione Black Friday davvero vantaggiosa: il servizio che rimuove i tuoi dati personali da siti pubblici, motori di ricerca e data broker è ora disponibile con sconto del 55% usando il codice BFDEAL25.

Come funziona Incogni e perché conviene oggi

Cosa fa Incogni, nel concreto? Il servizio può eliminare i tuoi dati personali ovunque siano esposti: risultati Google, siti che vendono informazioni, piattaforme che raccolgono profili per marketing o rivendita. Scegliendo il piano Unlimited, puoi anche richiedere la rimozione da qualsiasi sito web, semplicemente inviando un link.

I risultati sono concreti. Si riducono sensibilmente i rischi legati alle minacce online, come phishing, chiamate truffa e tentativi di scam, proteggendo al tempo stesso i tuoi dati più sensibili da furti d’identità e malviventi. Il servizio contribuisce anche a limitare i danni derivanti da eventuali data breach, evitando che le informazioni continuino a circolare senza controllo.

Ogni piano include inoltre: servizio di rimozione automatizzato, supporto 24/7 via live chat, report mensili sullo stato delle richieste e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. È possibile monitorare l’evoluzione di ogni procedura e verificare i risultati ottenuti nel tempo.

Grazie alla promozione Black Friday, il risparmio è concreto. Per approfittare dell’offerta basta utilizzare il codice promo BFDEAL25 sui piani annuali, ovvero: Standard, che passa a 5,39 euro al mese; Unlimited ora a 10,79 euro al mese; Family a 11,69 euro al mese e Family Unlimited a 17,99 euro al mese. Così, risparmierai fino a 263 euro l’anno.

Dì addio alle chiamate truffa e ai tentativi di phishing grazie a Incogni: approfitta subito del 55% di sconto grazie alla promozione Black Friday, disponibile per un periodo di tempo limitato.