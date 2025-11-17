 Stanco di truffe e phishing? Proteggiti con Incogni: oggi è scontato del 55%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Stanco di truffe e phishing? Proteggiti con Incogni: oggi è scontato del 55%

Con Incogni puoi eliminare i tuoi dati da centinaia di siti e ridurre phishing e truffe. Offerta Black Friday: risparmia il 55% sui piani annuali.
Stanco di truffe e phishing? Proteggiti con Incogni: oggi è scontato del 55%
Sicurezza
Con Incogni puoi eliminare i tuoi dati da centinaia di siti e ridurre phishing e truffe. Offerta Black Friday: risparmia il 55% sui piani annuali.

Incogni propone una promozione Black Friday davvero vantaggiosa: il servizio che rimuove i tuoi dati personali da siti pubblici, motori di ricerca e data broker è ora disponibile con sconto del 55% usando il codice BFDEAL25.

Proteggiti con Incogni: 55% di sconto

Come funziona Incogni e perché conviene oggi

Cosa fa Incogni, nel concreto? Il servizio può eliminare i tuoi dati personali ovunque siano esposti: risultati Google, siti che vendono informazioni, piattaforme che raccolgono profili per marketing o rivendita. Scegliendo il piano Unlimited, puoi anche richiedere la rimozione da qualsiasi sito web, semplicemente inviando un link.

I risultati sono concreti. Si riducono sensibilmente i rischi legati alle minacce online, come phishing, chiamate truffa e tentativi di scam, proteggendo al tempo stesso i tuoi dati più sensibili da furti d’identità e malviventi. Il servizio contribuisce anche a limitare i danni derivanti da eventuali data breach, evitando che le informazioni continuino a circolare senza controllo.

Ogni piano include inoltre: servizio di rimozione automatizzato, supporto 24/7 via live chat, report mensili sullo stato delle richieste e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. È possibile monitorare l’evoluzione di ogni procedura e verificare i risultati ottenuti nel tempo.

Elimina i tuoi dati personali con Incogni

Grazie alla promozione Black Friday, il risparmio è concreto. Per approfittare dell’offerta basta utilizzare il codice promo BFDEAL25 sui piani annuali, ovvero: Standard, che passa a 5,39 euro al mese; Unlimited ora a 10,79 euro al mese; Family a 11,69 euro al mese e Family Unlimited a 17,99 euro al mese. Così, risparmierai fino a 263 euro l’anno.

Dì addio alle chiamate truffa e ai tentativi di phishing grazie a Incogni: approfitta subito del 55% di sconto grazie alla promozione Black Friday, disponibile per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TotalAV VPN con AdBlock e antivirus gratis: tutto a meno di 2€ al mese

TotalAV VPN con AdBlock e antivirus gratis: tutto a meno di 2€ al mese
VeePN: a questo prezzo (-81%) è la VPN da scegliere al Black Friday

VeePN: a questo prezzo (-81%) è la VPN da scegliere al Black Friday
Surfshark ha i super poteri: fino all'88% di sconto per il Black Friday

Surfshark ha i super poteri: fino all'88% di sconto per il Black Friday
VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis

VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis
TotalAV VPN con AdBlock e antivirus gratis: tutto a meno di 2€ al mese

TotalAV VPN con AdBlock e antivirus gratis: tutto a meno di 2€ al mese
VeePN: a questo prezzo (-81%) è la VPN da scegliere al Black Friday

VeePN: a questo prezzo (-81%) è la VPN da scegliere al Black Friday
Surfshark ha i super poteri: fino all'88% di sconto per il Black Friday

Surfshark ha i super poteri: fino all'88% di sconto per il Black Friday
VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis

VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis
Eleonora Busi
Pubblicato il
17 nov 2025
Link copiato negli appunti