I migliori standing desk regolabili possono offrire beneficio per la salute di chi lavora molto al pc in ufficio o in smart working. Infatti stare seduti tutto il giorno potrebbe non essere salutare: per più di 8 ore giornaliere potrebbe aumentare del 10-20 % le probabilità di sviluppare alcune malattie croniche.

In questo approfondimento andiamo ad analizzare quali sono i vantaggi fisici e psicologici di lavorare in piedi, come deve essere un buon standing desk e i dieci modelli migliori presenti attualmente sul mercato. Buona lettura!

Perchè lavorare in piedi?

Come dicevamo in apertura dell’articolo, alcuni studi – come quello realizzato dal dipartimento di bioingegneria dell’Università di Pittsburgh – hanno rilevato un miglioramento del disagio e del dolore quando le persone utilizzano gli standing desk regolabili.

I tipici dolori lombari associati allo stare seduti troppo a lungo, ma anche altri problemi conseguenti, possono essere sicuramente alleviati da questi prodotti. Durante l’arco della giornata, lavorare in piedi per alcune ore e seduti in altre, potrebbe essere il giusto mix.

Vantaggi fisici e psicologici

Ma i vantaggi fisici non sono finiti qui: l’utilizzo quotidiano di standing desk regolabili porta anche benefici importanti al sistema cardio-circolatorio (lavorare in piedi diminuirebbe il rischio di insufficienza cardiaca e attacchi di cuore), riduce il mal di schiena e il rischio di obesità.

Non solo benefici dal punto di vista fisico però, dal momento che lavorando in piedi si stimola la concentrazione e il livello di attività, oltre ad un aumento generale della propria energia. Si tratta dunque di veri e propri vantaggi psicologici: miglioramento dell’umore e abbassamento dei livelli di stress.

La giusta postura che offrono gli standing desk regolabili

Con le scrivanie regolabili in altezza, avrai la possibilità di creare postazioni ergonomiche adatte alle tue esigenze. La tendenza alla sedentarietà verrà inevitabilmente ridotta con questa tipologia di prodotti, così da avere la corretta postura.

Ad ogni modo, gli esperti affermano che la giusta postura si ha quando si alternano le due posizioni, ovvero un po’ in piedi e un po’ seduti. In diversi momenti della giornata, è bene cambiare. Questa nuova filosofia ha preso già molto piede nel Nord Europa: negli studi e negli uffici ci sono sempre più scrivanie regolabili.

Benefici nell’alternare la postura

Conseguentemente alternare la postura, da seduti a in piedi e viceversa, porta ad indubbi benefici riscontrabili già nel breve periodo. Da quelli fisici a quelli psicologici, i benefici di questa pratica sono stati evidenziati da studi scientifici basati su ricerche a campione.

Ma quali devono essere le caratteristiche di uno standing desk per poter essere definito un modello di ottima fattura? Eccole nel dettaglio.

Come deve essere uno standing desk

Esattamente come quando si lavora seduti, anche nel momento in cui si sta in piedi è necessario avere dei punti di riferimento per svolgere le proprie attività con una postura corretta e senza affaticare il corpo e la mente. In primo luogo, un buon standing desk dovrebbe avere lo schermo all’altezza degli occhi, in modo tale che non si debba tenere la testa china ma nemmeno all’indietro.

In secondo luogo, la tastiera dovrebbe essere all’altezza dei gomiti, in modo tale che le braccia siano piegate a 90° e il mouse stia in una posizione che non richieda una flessione del polso troppo eccessiva.

Detto questo, nei paragrafi seguenti vediamo come deve essere uno standing desk e le caratteristiche di cui deve essere dotato.

Regolabile per alternare seduto/alzato

Una prima importante caratteristica che uno standing desk deve avere consiste nella possibilità di essere regolato in modo tale da alternare la postura in piedi e seduto.

Abbiamo visto come non sia affatto consigliato stare sempre seduti/in piedi per tante ore tutto il giorno: l’alternanza è assolutamente fondamentale.

Uno standing desk regolabili ben progettato

Ovviamente uno standing desk, per essere definito un buon prodotto, deve risultare ben progettato e costruito con materiali adeguati. Fondamentale che possa essere regolato a differenti altezze e che sia facile e veloce da installare.

Deve inoltre essere stabile e funzionale, e al tempo stesso non occupare troppo spazio.

I 10 migliori standing desk regolabili

Fatta questa rapida panoramica di presentazione del prodotto in questione, ora andiamo alla scoperta dei dieci migliori standing desk regolabili. Siamo sicuri che, una volta terminata la lettura, saprai su quale dispositivo orientare il tuo acquisto.

Pimp my desk: standing desk portatile in legno

Il primo modello che vediamo è Pimp My Desk, uno standing desk portatile perfetto per lavorare in piedi al pc da casa o in ufficio. Occupa poco spazio, è costruito in legno senza viti e metalli e risulta leggero, ergonomico e facile da montare e utilizzare.

La sua struttura permette di supportare agilmente fino a 3,5 kg di peso e notebook fino a 15″, lasciando ampio spazio per la tastiera e il mouse esterni.

Pimp My Desk è acquistabile su Amazon a 89 euro

Nulaxy: standing desk per laptop

Altro standing desk molto interessante è Nulaxy, che si adatta a quasi tutte le dimensioni di laptop da 10″ a 17″. Si tratta di un supporto dal design ergonomico, con altezza e inclinazione regolabili così da poter inclinare il pc fino al livello degli occhi. Migliora la postura del corpo e aiuta ad alleviare il mal di schiena e l’affaticamento generale.

La sua struttura, molto resistente e leggera, supporta fino a 10 kg di peso. Ottimo anche il pannello in alluminio con foro di ventilazione, per una dissipazione del calore molto efficace.

Nulaxy è acquistabile su Amazon a 45.99 euro

Songmics standing desk

Continuiamo con la nostra selezione proponendoti uno standing desk che offre spazio per due monitor o laptop. Stiamo parlando del modello Songmics, indicato per alleviare i dolori di schiena, collo e spalle.

Grazie alla piastra in MDF e all costruzioni in metallo, può reggere fino a 15 kg. Il montaggio è semplice e il suo utilizzo anche.

Songmics è acquistabile su Amazon a 129.99 euro

Abox standing desk con sollevamento elettrico

Tra i migliori standing desk regolabili non poteva proprio mancare il modello Abox, dotato di caratteristiche tecniche che lo rendono uno dei più interessanti di questa lista. Possiede il sollevamento automatico: basta premere il pulsante per passare dalla posizione seduta a quella in piedi.

Ottimo anche il design a due livelli di cui è dotato: la superficie posteriore è grande abbastanza per fare spazio a due monitor, mentre quella inferiore è staccabile e tanto spaziosa per poter ospitare una tastiera full-size. Include una porta di ricarica USB ed è molto semplice da installare.

Abox è acquistabile su Amazon a 152.51 euro

U-Kiss standing desk regolabile pieghevole per notebook

Altro standing desk regolabile pieghevole, progettto con pulsante di bloccaggio a 360° così da adattarsi a tutti gli angoli e posizioni. Si tratta di un prodotto perfetto per i notebook fino a 15″ e funzionale per molteplici utilizzi: può essere funzionale come tavolo di computer portatile, sketchpad ecc.

Per usufruirne non è necessario alcun imballaggio, e le sue gambe regolabili ne facilitano il trasporto e allo stesso tempo lo tengono fermo e stabile.

U-Kiss è acquistabile su Amazon a 32.99 euro

Humbleworks standing desk regolabile in legno

Proseguiamo con un modello ergonomico, che consente di avere lo schermo a livello degli occhi, riducendo così lo stress: stiamo parlando dello standing desk di Humbleworks, che richiede pochi secondi per il suo montaggio. Può inoltre essere ripiegato in men che non si dica.

La sua disponibilità è per notebook fino a 15″ e peso totale di 5 kg. Risulta essere una delle soluzioni ideali per chi desidera una scelta flessibile per stare in piedi o sedersi alla scrivania.

Humbleworks è acquistabile su Amazon a 199 euro

Ergoremedy standing desk regolabile

Nella nostra lista entra di diritto anche lo standing desk regolabile di Ergoremedy, dotato di tutte le caratteristiche che si richiedono ad un prodotto di questo tipo. Il tavolo può essere sollevato e abbassato in varie posizioni, a seconda delle esigenze di ciascuno.

Interessante il cassetto della tastiera retrattile e l’ampia piattaforma che può ospitare un singolo grande monitor. Supporta fino a 23 kg totali di peso.

Ergoremedy è acquistabile su Amazon a 142.95 euro

Bontec standing desk carrello

Lo standing desk di Bontec è uno dei più particolari: il suo aspetto è moderno ed elegante, e per quanto riguarda l’utilizzo si presta sia per la casa che per l’ufficio.

Dispone di un movimento flessibile (il tavolo per latptop stand-up può essere spostato facilmente in qualsiasi direzione con quattro ruote universali), ma il meccanismo di bloccaggio incorporato permette anche di avere il carrello fermo e immobile. Ha una capacità di carico massima di 10 kg.

Bontec è acquistabile su Amazon a 110.99 euro

oneConcept standing desk Regolabile manovella

Scrivania regolabile in altezza semplice e con meccanismo manuale a manovella. Il piano di lavoro si può alzare o abbassare tra 73 e 123 cm, quindi è possibile decidere l’altezza preferita.

Anche la larghezza del piano è regolabile. Tutte queste funzionalità rendono lo standing desk di onceConcept perfetto per assumere una postura corretta e lavorare dunque in modo sano.

oneConcept è acquistabile su Amazon a 239.99 euro

oneConcept standing desk con comandi elettrici

Terminiamo la nostra selezione con una chicca: un altro standing desk di oneConcept, ma dotato di comandi elettrici. Basta premere un pulsante e il piano di lavoro si alza o si abbassa tra 62 e 128 cm, all’altezza preferita.

Si tratta di un prodotto multitasking: non è necessario lavorare in piedi tutto il giorno. Grazie al piano regolabile in altezza, anche le gambe possono prendersi una pausa.

oneConcept Multidesk è acquistabile su Amazon a 324.99 euro