Star Wars Ahsoka: guarda i nuovi episodi a 1,99€ su Disney+

Con Star Wars Ahsoka possiamo parlare del riscatto di una delle saghe più amate di tutti i tempi. La nuova produzione Disney e Lucasfilm sta conquistando tutti per la sua fedeltà al materiale originale e per la capacità di inserirsi perfettamente nel canone senza snaturarne il valore.

Ora hai la tua grande occasione di recuperarla perché puoi approfittare dello sconto Disney+ con cui pagare tre mesi a 1,99 euro al mese. L’offerta scadrà a breve, quindi è meglio non farsela scappare.

Star Wars Ahsoka in streaming su Disney+ 1,99€ al mese

Star Wars Ahsoka è ambientata durante gli eventi di The Mandalorian e segue le vicende di Ahsoka Tano, un’ex padawan Jedi e l’ex apprendista di Anakin Skywalker.

In questa serie, Ahsoka indaga su una minaccia emergente per la galassia dopo la caduta dell’Impero Galattico. Sarà coinvolta in avventure mozzafiato, scoperte epiche e scontri con il lato oscuro della Forza.

Al momento, sono disponibili i primi cinque episodi della serie TV e il sesto episodio sarà pubblicato domani. La stagione si concluderà in modo spettacolare il 3 ottobre con l’ottavo episodio. Quindi, avrai un sacco di contenuti avvincenti da guardare nei prossimi giorni.

Con l’offerta speciale di Disney+, puoi ottenere quindi 3 mesi di abbonamento al servizio di streaming per soli 1,99 euro al mese. Questa è un’opportunità da non perdere per immergerti nell’universo di Star Wars e seguire le avventure di Ahsoka mentre combatte per la giustizia nella galassia.

