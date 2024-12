Star Wars: Skeleton Crew, guarda la nuova serie in streaming su Disney+

Una delle sorprese più interessanti delle ultime settimane è sicuramente Star Wars: Skeleton Crew. Questa nuova serie TV ambientata nell’universo di Guerre Stellari, creata da Jon Watts e Cristopher Ford, ha sorpreso il pubblico e la critica e si sta guadagnando l’attenzione degli appassionati. I primi quattro episodi sono già disponibili in streaming su Disney+: puoi già recuperarli in attesa dell’uscita delle prossime puntate.

Star Wars: Skeleton Crew è in streaming su Disney+, di cosa parla?

Skeleton Crew è ambientata dopo gli eventi de “Il Ritorno dello Jedi” e all’incirca nello stesso arco temporale di “The Mandalorian” e altri spin-off. La serie racconta la storia di quattro bambini che, dopo aver fatto una incredibile scoperta sul loro pianeta natale, At Attin, si trovano coinvolti in un viaggio intergalattico nel tentativo di tornare a casa.

Durante il viaggio faranno la conoscenza di personaggi strani e pericolosi scoprendo altri segreti nascosti. Una serie, che nel cast annovera anche Jude Law, pensata per un pubblico giovanile ma che è stata finora in grado di sorprendere grazie ai suoi ricchi omaggi e riferimenti non solo all’universo di Star Wars ma alla cultura pop in generale.

Una serie che ti consigliamo di guardare, anche in compagnia, e che è a dir poco perfetta per il periodo casalingo. I primi quattro episodi sono in streaming su Disney+.