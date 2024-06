Star Wars The Acolyte: guarda la nuova serie in streaming su Disney+ con due mesi GRATIS

È arrivata su Disney+ Star Wars The Acolyte, la nuova attesissima serie TV ambientata nell’universo di Guerre Stellari che mira a far luce a quanto accaduto circa un secolo prima rispetto gli eventi narrati nella trilogia originale. I primi due episodi sono disponibili già per la visione in streaming: se non sei abbonato puoi approfittare dell’offerta che ti permette di avere 2 mesi gratis se acquisti il piano annuale Standard o Premium.

Star Wars The Acolyte: di cosa parla la nuova serie TV

La serie TV è ambientata, come detto, circa 100 anni prima rispetto gli eventi narrati nella Saga degli Skywalker, che comprende la trilogia originale, la trilogia prequel e la trilogia dei sequel più recente.

Lo show si concentra sulle indagini condotte dal maestro Jedi Sol e dalla sua ex padawan Osho nel tentativo di sventare attentati nei confronti dell’Ordine: la serie mirerà dunque ad esplorare meglio l’eterno conflitto tra Jedi e Sith, facendo luce anche sui lati oscuri dei membri dell’Ordine.

Star Wars The Acolyte è disponibile in streaming su Disney+ con i primi due episodi: gli altri sei che compongono la prima stagione verranno pubblicati a cadenza settimanale.