Star Wars: The Acolyte, quando esce e come vedere l'ultimo episodio

Star Wars: The Acolyte è la nuova serie TV ambientata nell’universo di Star Wars. La serie è in corso ed è disponibile in streaming su Disney+. Si tratta, infatti, di una delle esclusive della piattaforma di streaming di Disney.

Per vedere il quarto episodio di Star Wars: The Acolyte, l’ultimo rilasciato ad oggi, basta collegarsi alla piattaforma. Quest’episodio, particolarmente importante ai fini della trama, è stato rilasciato nelle ultime ore. In totale, la serie sarà composta da 8 episodi, con un di un episodio a settimana.

Chi non ha ancora un abbonamento a Disney+, per seguire la nuova serie, può attivarne subito uno. La piattaforma è disponibile a partire da 5,99 euro al mese. Per accedere al servizio basta seguire il link qui di sotto.

Ricordiamo che con un solo abbonamento è possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma di streaming di Disney, che include film e serie TV per tutti i gusti, da guardare in streaming, senza limiti.

Il quarto episodio di Star Wars: The Acolyte è su Disney+

Per vedere Star Wars: The Acolyte e, in particolare, il quarto degli otto episodi previsti basta collegarsi a Disney+. Le opzioni per attivare un nuovo abbonamento sono diverse:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno

al costo di oppure Premium al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro all’anno; quest’abbonamento consente l’accesso da 4 dispositivi in contemporanea (invece di 2 dispositivi) e ai contenuti con risoluzione 4K (invece di Full HD)

Tutti gli abbonamenti sono disponibili senza vincoli di permanenza e con possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico. Per attivare subito un nuovo abbonamento a Disney+ basta seguire il link qui di sotto.

Il trailer di The Acolyte