Star Wars: Visions 2, guarda gli episodi in streaming

Il Volume 2 di Star Wars: Visions è disponibile da oggi per lo streaming su Disney Plus. Si tratta della serie antologica composta da corti animati ispirati all’universo di Guerre Stellari, realizzati da registi e sceneggiatori di tutto il mondo, con stili e approcci narrativi differenti. È stata realizzata con l’intento di replicare il successo ottenuto dal primo volume lanciato due anni fa.

Guarda in streaming il Volume 2 di Star Wars: Visions

Prodotta da Lucasfilm, all’esordio del 2021 ha ricevuto una media voto altissima nelle recensioni della critica: addirittura il 96% secondo l’aggregatore Rotten Tomatoes. Senza anticipare troppo, così da non correre il rischio di rovinare l’esperienza di visione, proponiamo di seguito il trailer condiviso dal canale YouTube ufficiale della saga.

Questi i titoli dei nove episodi inclusi (in lingua originale), tra parentesi chi li ha diretti: Sith (Rodrigo Blaas), Screecher’s Reach (Paul Young), In the Stars (Gabriel Osorio), I Am Your Mother (Magdalena Osinska), Journey to the Dark Head (Hyeong Geun Park), The Spy Dancer (Julien Chheng), The Bandits of Golak (Ishan Shukla), The Pit (LeAndre Thomas e Justin Ridge), Aau’s Song (Nadia Darries e Daniel Clarke). A differenza della prima stagione (9+), alla seconda è stato assegnato il rating 12+.

