Star Wars Visions: la terza stagione arriva su Disney+

La terza stagione di Star Wars Visions è arrivata. La serie antologica animata si presenta con nove nuovi cortometraggi, alcuni dei quali proseguiranno le storie già iniziate nelle precedenti stagioni. Anche in questo caso, gli episodi sono prodotti da vari studi di animazione giapponesi che forniscono la loro interpretazione dell’universo di Star Wars con il loro inconfondibile stile nipponico. Puoi vederla in streaming su Disney+.

Una piccola anticipazione su quello che vedrai in questa stagione la trovi nel trailer qui sopra. Si tratta di una delle produzioni spin-off più apprezzate dai fan di Guerre Stellari perché capace di cogliere in pieno le atmosfere della saga pur calandole in uno stile del tutto inedito che è quello dell’animazione giapponese.

Le storie che hanno raccolto maggior successo, non a caso, ritornano proprio in questa stagione con un seguito nonostante la natura antologica del prodotto a voler dare, appunto, una certa continuità a vicende e personaggi che comunque sono entrati nel cuore degli appassionati.

Star Wars: Visions Volume 3 è disponibile in streaming su Disney+: puoi abbonarti a partire da 6,99 euro al mese.