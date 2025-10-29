 Star Wars Visions: la terza stagione arriva su Disney+
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Star Wars Visions: la terza stagione arriva su Disney+

Debutta oggi l'attesa terza stagione di Star Wars Visions: la serie animata che racconta storie inedite nell'universo di Guerre Stellari.
Star Wars Visions: la terza stagione arriva su Disney+
Senza categoria
Debutta oggi l'attesa terza stagione di Star Wars Visions: la serie animata che racconta storie inedite nell'universo di Guerre Stellari.

La terza stagione di Star Wars Visions è arrivata. La serie antologica animata si presenta con nove nuovi cortometraggi, alcuni dei quali proseguiranno le storie già iniziate nelle precedenti stagioni. Anche in questo caso, gli episodi sono prodotti da vari studi di animazione giapponesi che forniscono la loro interpretazione dell’universo di Star Wars con il loro inconfondibile stile nipponico. Puoi vederla in streaming su Disney+.

Guarda la terza stagione di Star Wars Visions su Disney+

Una piccola anticipazione su quello che vedrai in questa stagione la trovi nel trailer qui sopra. Si tratta di una delle produzioni spin-off più apprezzate dai fan di Guerre Stellari perché capace di cogliere in pieno le atmosfere della saga pur calandole in uno stile del tutto inedito che è quello dell’animazione giapponese.

Le storie che hanno raccolto maggior successo, non a caso, ritornano proprio in questa stagione con un seguito nonostante la natura antologica del prodotto a voler dare, appunto, una certa continuità a vicende e personaggi che comunque sono entrati nel cuore degli appassionati.

Guarda la terza stagione di Star Wars Visions su Disney+

Star Wars: Visions Volume 3 è disponibile in streaming su Disney+: puoi abbonarti a partire da 6,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tutte le migliori alternative agli Apple AirPods in promo su Amazon

Tutte le migliori alternative agli Apple AirPods in promo su Amazon
Verti Assicurazioni: tre soluzioni digitali per proteggere auto, moto e casa con un solo clic

Verti Assicurazioni: tre soluzioni digitali per proteggere auto, moto e casa con un solo clic
Ottieni il 10% off su tutte le eSIM Airalo e resta connesso ovunque

Ottieni il 10% off su tutte le eSIM Airalo e resta connesso ovunque
Affare notebook imperdibile: è Lenovo IdeaPad Slim 3

Affare notebook imperdibile: è Lenovo IdeaPad Slim 3
Tutte le migliori alternative agli Apple AirPods in promo su Amazon

Tutte le migliori alternative agli Apple AirPods in promo su Amazon
Verti Assicurazioni: tre soluzioni digitali per proteggere auto, moto e casa con un solo clic

Verti Assicurazioni: tre soluzioni digitali per proteggere auto, moto e casa con un solo clic
Ottieni il 10% off su tutte le eSIM Airalo e resta connesso ovunque

Ottieni il 10% off su tutte le eSIM Airalo e resta connesso ovunque
Affare notebook imperdibile: è Lenovo IdeaPad Slim 3

Affare notebook imperdibile: è Lenovo IdeaPad Slim 3
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
29 ott 2025
Link copiato negli appunti