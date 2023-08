Starfield è GRATIS con Xbox Game Pass: abbonati ORA

Starfield è tra i giochi più attesi dell’anno. La nuova creatura di Bethesda Game Studios, il team autore di titoli popolari come Skyrim e Fallout 4, si prepara al debutto il prossimo 6 settembre e tu puoi giocarla gratuitamente con un abbonamento a Xbox Game Pass. Ora hai la grande occasione di acquistare 3 mesi su Amazon a soli 38,99 euro.

Starfield gratis su Xbox Game Pass: preparati ad una grande avventura

Starfield rappresenta il primo nuovo universo creato da Bethesda Game Studios in oltre 25 anni, ed è pronto a catapultarti nel futuro, in una realtà sci-fi ricca di misteri e avventure strabilianti. Grazie all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, potrai giocare a Starfield senza alcun costo aggiuntivo a partire dal 6 settembre, giorno del lancio ufficiale.

Questo abbonamento ti offre un accesso illimitato a un vasto catalogo di giochi di alta qualità, sia per PC che per console, permettendoti di scoprire titoli entusiasmanti e di vivere avventure epiche senza sosta. Inoltre, grazie al Game Pass, potrai giocare ai nuovi titoli esclusivi fin dal giorno del loro lancio, senza alcun ritardo.

Xbox Game Pass Ultimate non è solo un’opportunità per gli appassionati di giochi esperti, ma è anche perfetto per il divertimento in famiglia. Con un catalogo che include titoli adatti a tutte le età e livelli di abilità, potrai coinvolgere amici e parenti in sessioni di gioco indimenticabili. E non è tutto! Grazie all’inclusione di EA Play nell’abbonamento, avrai accesso a una vasta gamma di giochi e contenuti esclusivi di Electronic Arts, arricchendo ulteriormente la tua esperienza di gioco.

Non aspettare oltre per immergerti in un universo di gioco senza confini. Abbonati ora a Xbox Game Pass Ultimate da 3 mesi su Amazon a soli 38,99 euro e preparati a vivere l’epica avventura di Starfield senza costi aggiuntivi. Il futuro del gaming è qui e tu puoi farne parte fin da subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.