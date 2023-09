Starfield, il nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda Game Studios (Skyrim, Fallout 4), è disponibile ormai dalla giornata di ieri ma ha già conquistato tutto. Sviluppato in esclusiva per PC e Xbox Series X/S, il titolo offre un’epopea magnifica ambientata nello spazio, in cui tu sei padrone del tuo destino e puoi vivere un’esperienza ruolistica d’altri tempi.

Se non lo hai ancora acquistato perché non approfittare dell’offerta sui tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate? Su Kinguin ti costano soltanto 28,79 euro e ti permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi su PC e Xbox, incluso appunto Starfield.

Xbox Game Pass Ultimate in offerta: e giochi a Starfield

Starfield è il primo nuovo universo realizzato negli ultimi 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, puoi creare il personaggio che desideri ed esplorare con una libertà senza pari mentre intraprendi un viaggio leggendario per trovare la risposta al più grande mistero dell’umanità.

Se hai un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, puoi giocarlo gratuitamente, senza dover pagare nulla in più. Oltre a questo però, hai accesso a un catalogo di oltre 100 giochi per console, PC e cloud3, tra cui i nuovi titoli di Xbox Game Studios il giorno del lancio, le serie iconiche di Bethesda, i giochi indie, i titoli di successo e molto altro. Puoi anche approfittare dei vantaggi di EA Play, che ti offre l’accesso ai migliori titoli di Electronic Arts, prove di nuovi giochi prima del lancio, ulteriori sconti e premi.

Xbox Game Pass Ultimate ti offre anche altri benefici, come il multiplayer online su console, le ricompense gratuite, le missioni per guadagnare punti Microsoft Rewards e le offerte e gli sconti esclusivi per gli abbonati.

Insomma, gioca a Starfield gratis con Xbox Game Pass Ultimate: 3 mesi in offerta è un’occasione da non perdere.

