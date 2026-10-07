Starlink, Elon Musk promette una rete interplanetaria...

Michael Nicolls, vicepresidente di Starlink, ha preso la parola ad Antalya, in Turchia, in occasione del Congresso Internazionale di Astronautica. E alla fine del suo intervento, ha ricordato che l’obiettivo di SpaceX era di estendere la coscienza oltre questo pianeta , una formula che ricorda ovviamente quelle dell’amministratore delegato. E ciò deve passare anche attraverso Starlink.

Starlink porterà la connettività in tutto il Sistema solare e oltre, parola di Elon Musk

Nicolls ha così rivelato che l’azienda stava già sviluppando sistemi di connessione ad altissima velocità basati su laser al fine di connettere la Luna con una costellazione. Non così sorprendente, quando si sa che la NASA ambisce a impiantare una base sulla Luna e che SpaceX è uno dei suoi partner privilegiati.

Allo stesso modo, Elon Musk ha già illustrato i suoi piani per costruire una vera e propria città “autonoma” sul nostro satellite, e ciò passerà ovviamente dalla realizzazione di una rete wireless funzionale. Ma non è tutto, e il dirigente ha ovviamente menzionato Marte, dove SpaceX ambisce a edificare una colonia di 1 milione di abitanti.

Successivamente, collegheremo Marte e formeremo una rete interplanetaria di connettività. Questa rete si baserà essenzialmente sulle stesse tecnologie su cui stiamo lavorando con Starlink , ha proseguito Michael Nicolls. Per la cronaca, Blue Origin si è vista affidare dalla NASA la missione di realizzare una rete di telecomunicazioni marziana, uno sforzo su cui sta lavorando anche Rocket Lab. L’inizio di una concorrenza accanita?

Elon Musk approva

Dichiarazioni rapidamente avallate da Elon Musk in persona. Su X.com, l’uomo più ricco del mondo ha scritto che SpaceX garantirà la connettività in tutto il Sistema solare e oltre. Queste previsioni sono, per il momento, da prendere con le pinze, poiché l’imprenditore è solito fare annunci eccessivamente ottimistici. I primi acquirenti della Tesla Roadster possono testimoniarlo.

Da parte sua, Michael Nicolls spiega che per raggiungere questo risultato è necessario continuare a migliorare la sicurezza in orbita bassa, mentre la moltiplicazione dei satelliti pone serie questioni di sicurezza.