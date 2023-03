Starlink, noleggio kit a 15 euro al mese in Italia

Lo scorso novembre abbiamo parlato della prova gratuita di Starlink in Italia con successivo, eventuale passaggio al piano in abbonamento da 50 euro al mese – inizialmente, ricordiamo, partiva da 99 euro al mese. Ebbene, giusto in queste ore SpaceX ha deciso di lanciare un’importante novità per i consumatori del Belpaese: la possibilità di noleggiare l’hardware Starlink a un prezzo competitivo, anziché acquistarlo. In quest’ultimo caso, invece, il costo complessivo è diminuito.

Starlink ora permette il noleggio hardware

Se non volete procedere con l’acquisto dell’hardware in unica soluzione, magari per incertezze relative alla bontà del servizio del colosso di Elon Musk, potete allora richiedere il noleggio del kit Starlink a 15 euro al mese, senza contratti a lungo termine. La notizia arriva peraltro grazie a una mail inviata dalla stessa Starlink; dunque, è tutto ufficiale.

I kit Starlink possono essere noleggiati solo per il servizio residenziale fisso e non sono disponibili per i servizi business, marittimi, mobili o roaming. Il servizio viene fatturato mensilmente e può essere annullato in qualsiasi momento. In caso di cancellazione, il piano rimarrà attivo fino alla fine del periodo di pagamento. Dopodiché, si avranno 30 giorni per restituire l’attrezzatura in buone condizioni: Starlink fornirà l’etichetta di spedizione e basterà procedere con la preparazione del pacco.

In aggiunta, come anticipato in apertura, il prezzo dell’hardware è stato tagliato sensibilmente: da oggi è possibile acquistare il kit Starlink a 300 euro anziché 450 euro.