Starlink in Italia: 50 euro/mese con prova gratuita

Ottima notizia per chi non abita nelle zone coperte dalla fibra ottica. SpaceX ha comunicato che il prezzo di Starlink in Italia diminuisce da 70 a 50 euro/mese (inizialmente era 99,00 euro/mese). L’azienda di Elon Musk permette inoltre di provare il servizio quasi gratis per 30 giorni e di utilizzare la portabilità, pagando un costo aggiuntivo. Da fine ottobre è disponibile la versione in mobilità per camper.

Banda larga via satellite a 50 euro/mese

Sul mercato ci sono diverse offerte per la connettività FTTC e FTTH ( TIM ha recentemente portato la velocità massima a 10 Gbps), ma non tutti risiedono in aree coperte dal servizio (cambierà qualcosa con il piano Italia 1 Giga). Starlink potrebbe quindi essere la soluzione ideale, considerata anche la diminuzione del prezzo (sebbene sia più alto rispetto ai servizi terrestri).

Sul sito ufficiale è scritto che l’abbonamento costa ora 50 euro/mese, mentre il kit (antenna, router e cavi vari) costa 410 euro una tantum. Prima dell’acquisto è possibile provare il servizio per 30 giorni. Inserendo l’indirizzo di residenza per effettuare l’ordine si scopre che il costo iniziale dell’hardware è 1 euro e che non c’è nessuna spesa di spedizione. Nella pagina viene specificato che il saldo residuo di 409 euro “verrà automaticamente addebitato 30 giorni dopo il ricevimento, a meno che non annulli il servizio e inizi la restituzione di un Kit non danneggiato“.

Gli utenti italiani possono inoltre utilizzare la portabilità, ovvero spostare temporaneamente l’antenna in un altra posizione, pagando un extra di 15 euro/mese. L’azienda sottolinea però che verrà data priorità agli utenti che usano Starlink all’indirizzo registrato, quindi potrebbe verificarsi un calo delle prestazioni.

Le velocità teoriche sono 200 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per un miglioramento di prestazioni e copertura bisognerà attendere il lancio dei satelliti 2.0 con il nuovo razzo Starship. A tale proposito sembra che il primo volo orbitale sia previsto per il mese di dicembre.

