Starlink: kit gratuito in Italia con vincolo annuale

Gli utenti italiani sono tra i pochi fortunati che possono sottoscrivere un abbonamento al servizio Starlink senza pagare il kit standard. È infatti disponibile un’offerta che prevede solo il pagamento della quota mensile (piano residenziale o residenziale lite) per un anno. Devono essere però rispettati altri vincoli, oltre alla durata minima del contratto.

Condizioni del piano con kit gratuito

L’offerta è al momento riservata agli utenti che si trovano in Italia, Germania e Australia. In questi paesi è possibile sottoscrivere l’abbonamento senza pagare i 349 euro del kit standard. SpaceX offrirà gratuitamente antenna standard (594×383 millimetri), cavalletto, router Wi-Fi 6 di terza generazione, cavi e alimentatore.

L’unica spesa è rappresentata dal costo mensile: 29 euro per il piano residenziale lite (velocità compresa tra 50 e 100 Mbps e bassa priorità) o 40 euro per il piano residenziale (velocità compresa tra 150 e 250 Mbps e alta priorità). L’utente deve però mantenere l’abbonamento per almeno 12 mesi.

In caso di disdetta anticipata verrà chiesto il pagamento del kit hardware in proporzione ai mesi rimanenti. È prevista una penale anche per altre azioni: modifica dell’indirizzo, mancato pagamento di una fattura, tentativo di trasferire il kit ad un altro utente, annullamento del piano durante la prova di 30 giorni senza restituire il kit.

Il servizio Starlink viene offerto tramite una costellazione di oltre 7.000 satelliti in orbita terrestre bassa. Il lancio più recente è avvenuto il 7 aprile. Il prossimo è previsto per questa sera alle ore 21:54 (le 3:54 di domani in Italia). Verranno lanciati 21 satelliti v2 mini, 13 dei quali con funzionalità Direct to Call.