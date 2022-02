Starlink Premium: nuova antenna da 2.500 dollari

Elon Musk ha annunciato su Twitter il servizio Starlink Premium che sfrutta la nuova antenna di forma rettangolare, grazie alla quale si possono raggiungere velocità di download e upload superiori. Ma questi miglioramenti hanno un costo salato. Gli abbonamenti dovranno infatti pagare 2.500 dollari per l'antenna e 500 dollari/mese per l'abbonamento. A novembre 2021 era stata introdotta una versione rettangolare più piccola.

Seconda antenna rettangolare per Starlink

La prima antenna rettangolare era l'alternativa all'antenna originale di forma circolare. Le sue dimensioni sono 50×30 centimetri. Questa antenna viene fornita agli utenti che scelgono il servizio base di Starlink. I prezzi sono 499 dollari per il kit (antenna, base, router, alimentatore e cavi) e 99 dollari/mese per l'abbonamento.

La seconda antenna rettangolare, della quale non sono note le dimensioni, viene fornita con il servizio Starlink Premium. I costi in questo caso sono: 2.500 dollari per il kit e 500 dollari/mese per l'abbonamento, ai quali si aggiungono 500 dollari di deposito per prenotare l'antenna. Le consegne inizieranno nel secondo trimestre 2022.

Starlink promette una velocità di download compresa tra 150 e 500 Mbps, mentre la velocità di upload è compresa tra 20 e 40 Mbps. La latenza rimane invariata e compresa tra 20 e 40 millisecondi. Si tratta di un netto incremento rispetto al servizio base (50-250 Mbps in download e 10-20 Mbps in upload), ma le reali prestazioni dovranno essere verificate sul campo.

Elon Musk ha promesso un miglioramento del servizio con il lancio dei nuovi satelliti della costellazione. Al momento sono in orbita 2.042 satelliti. Domani è previsto il lancio di altri 49 satelliti. Entro fine mese verranno effettuati altri tre lanci con il razzo Falcon 9 che porterà in orbita 147 satelliti.