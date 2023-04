Starlink Roam: aumenta prezzo abbonamento in Italia

Vi ricordate del piano Starlink Roam rilanciato lo scorso marzo 2023 in sostituzione del precedente – e identico – Starlink per Camper? Ebbene, per il dispiacere dei consumatori italiani SpaceX ha confermato un aumento del prezzo mensile. Fortunatamente, esso rimane comunque inferiore rispetto alla conversione diretta dal prezzario statunitense. L’aumento è confermato su tutta la penisola ma, per correttezza, entrerà in vigore solamente tra un mese circa.

Starlink Roam costa di più

Per essere esatti, con il seguente comunicato la società di Elon Musk ha confermato via e-mail l’incremento del costo mensile:

“Il prezzo mensile del servizio per gli utenti di Starlink Roam Regionale diminuirà in alcuni paesi e aumenterà in altri. Essendo un servizio utilizzabile in tutto il continente, queste modifiche creeranno prezzi comparabili a livello regionale. A partire dal 17 maggio 2023, il prezzo del servizio mensile per gli utenti di Starlink Roam Regionale aumenterà a 100 Euro al mese nel tuo Paese. La modifica del prezzo si rifletterà automaticamente sulle fatture generate sul tuo conto dopo il 17/05/2023.”

In compenso, è interessante notare come Starlink Marittimo, ovvero il servizio pensato per coloro che vogliono accedere all’Internet satellitare anche da una barca, sia ufficialmente disponibile nel Belpaese al prezzo mensile di 292 euro, con pagamento iniziale di 2.874 euro per l’hardware.

A fine marzo 2023, invece, Starlink ha confermato la possibilità di richiedere il noleggio del kit Starlink a 15 euro al mese anziché effettuare l’acquisto immediato, al momento dell’iscrizione a un piano di Internet satellitare. In caso di insoddisfazione, dunque, si avranno 30 giorni per restituire l’attrezzatura in buone condizioni.