Starlink, speedtest da paura: superati 600 Mbps!

A poco più di due mesi dall’incremento di prezzo per Starlink Roam in Italia, giungono ottime notizie per la costellazione di satelliti pronti a fornire connessione Internet in tutto il mondo. Nuovi speedtest condotti in Germania hanno mostrato risultati sorprendenti da parte del servizio satellitare LEO (Low Earth Orbit) di SpaceX, apparentemente capace di superare anche i 600 Mbps nel Vecchio Continente in condizioni ottimali.

Starlink eccelle in Europa: SpaceX e gli utenti gioiscono

Come ripreso dai colleghi di Wccftech, il test pubblicato su Reddit da un utente trasferitosi nella Germania rurale è monumentale. Le velocità di download di Starlink in tale territorio hanno spesso oltrepassato i 500 Mbps: le prime segnalazioni sono arrivate ancora nel 2021, quando la costellazione di satelliti riuscì a raggiungere i 560 Mbps. Altri test, però, con l’aumento degli abbonamenti nel Paese hanno mostrato poi crolli a circa 250 Mbps. Qual è la situazione reale?

Con l’aumentare del numero di satelliti e il miglioramento delle performance offerto dall’uniformità della rete, nella periferia di Monaco di Baviera sono stati registrati regolarmente test superiori ai 500 Mbps in download. Nella maggior parte dei casi la velocità si è attestata attorno ai 560 Mbps, arrivando a picchi di 638-649 Mbps in download e 177 Mbps in upload.

A causa del posizionamento dei satelliti Starlink, sembra che la Germania sia particolarmente ottima per le prestazioni della connessione Internet, ma a influire sono naturalmente anche meteo e altre condizioni. Stando ai dati di Ookla, del resto, la mediana era di circa 94 Mbps nel quarto trimestre del 2022, per un calo del 13% su base annuale dovuto alla congestione della rete.

Se non altro, il futuro sembra positivo per Starlink, e sia SpaceX che i consumatori hanno ottimi motivi per sorridere.