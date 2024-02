Starlink usato dai russi in Ucraina: Musk smentisce

Secondo l’intelligenza ucraina, i militari russi usano la connettività satellitare di Starlink sul campo di battaglia. Nel video catturato da un drone nella regione di Donetsk si può vedere l’antenna usata per ricevere e inviare il segnale. Elon Musk ha dichiarato che la notizia è falsa, in quanto SpaceX non vende terminali Starlink alla Russia.

Terminali Starlink acquistati a Dubai?

Un portavoce del Main Directorate of Intelligence (GUR) dell’Ucraina ha confermato l’uso dei terminali Starlink nei territori occupati da russi, in particolare nelle città di Klishchiivka e Andriivka nella regione di Donetsk. L’intelligence militare ha intercettato la conversazione tra due soldati russi che parlavano della configurazione dei terminali. La clip audio è stato pubblicata sul canale Telegram come prova.

Il sito Defense One ha pubblicato invece uno screenshot preso dal video, registrato da un drone ucraino, in cui si vede un’antenna Starlink. Un utente ucraino ha pubblicato su X un’immagine e un video, condivisi da volontari russi, che mostrano le scatole di Starlink e un sito russo che vende i terminali.

The Ukrainian Main Intelligence Directorate confirmed that the Russians now have Starlink terminals at the front. “Yes, cases of use of these devices by Russian occupiers have been recorded. This is beginning to become systemic,” said the department’s press representative Andriy… pic.twitter.com/JzOAgPkMV9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 11, 2024

Secondo i media ucraini, i terminali sarebbero stati acquistati tramite intermediari a Dubai. SpaceX ha tuttavia dichiarato che Starlink non opera a Dubai e non ha autorizzato nessuno a vendere i terminali. Sia l’azienda che Elon Musk hanno sottolineato che il servizio Starlink non funziona in Russia e che i terminali non sono venduti nel paese (anche il Cremlino ha smentito la notizia).

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia. This is categorically false. To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia. — Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024

SpaceX non ha però specificato se il servizio viene usato dai militari russi nei territori occupati. Come si vede nella mappa, ci sono due aree (in rosso) occupate dai russi in cui Starlink è attivo.

Starlink denies that it is used in Russia or sold by an intermediary in Dubai, but what that statement omits is that the accusations are not about the usage in Russia but by usage of the Russian military which operates in Ukraine. Even the Starlink Availability map shows that… https://t.co/rKWKlUUhf8 pic.twitter.com/xBmXDe8EyJ — (((Tendar))) (@Tendar) February 10, 2024

SpaceX può disattivare i terminali tramite “geofencing” (restrizione geografica), ma c’è il rischio di disattivare anche quelli usati dai militari ucraini che si trovano nelle vicinanze.