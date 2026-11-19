Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha scritto su X che il sistema Starshield è stato nuovamente limitato sul territorio ucraino, come avvenuto a metà ottobre. Non potendo fare affidamento sul sistema di SpaceX, i militari hanno trovano una soluzione alternativa, ovvero una rete di comunicazione formata da droni.

Kerch Bridge colpito con missili guidati da droni

Zelenskyy ha comunicato la settimana scorsa che sono state nuovamente limitate le prestazioni di Starshield (versione ad uso militare di Starlink). Il segnale si interrompe quando la velocità massima dei droni raggiunge circa 161 Km/h. Ciò impedisce di intercettare i droni russi con motore a reazione che viaggiano a 400 Km/h. Secondo il Presidente russo si tratta di restrizioni intenzionali.

Durante il DealBook Summit del New York Times, Elon Musk ha nuovamente ribadito che Starshield viene gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e che Zelenskyy mente quando afferma di usare Starshield. Secondo Musk, i militari ucraini utilizzano Starlink e ciò è vietato dai termini del servizio. Ecco perché la velocità è stata limitata.

Attualmente non esiste un’alternativa a Starshield. I militari ucraini hanno quindi sviluppato una soluzione ingegnosa. Tra il 15 e 16 novembre, diversi missili e droni hanno colpito il Kerch Bridge distruggendo la parte stradale e danneggiando seriamente quella ferroviaria.

I missili Ruta e Neptune hanno raggiunto il bersaglio usando gli strumenti di bordo (fotocamere e sensori). I missili Flamingo e i droni Palianytsia sono stati invece guidati da altri droni. I militari hanno installato sistemi radio mesh sui droni per creare una rete di comunicazione. Questi “modem volanti” hanno funzionato come nodi relay per estendere il collegamento e consentire il pilotaggio remoto di droni e missili che hanno colpito il ponte.

A differenza dei droni programmati con coordinate, quelli guidati da remoto permettono di aggirare le difese russe, ma soprattutto non devono fare affidamento su Starshield.