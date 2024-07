Starship: quinto test di volo all'inizio di agosto?

Elon Musk ha comunicato che il quinto test di volo dello Starship potrebbe avvenire entro 4 settimane, quindi all’inizio di agosto. Con il quarto test sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Il prossimo test prevede la cattura dello stadio inferiore con Mechazilla.

Riusabilità totale di Starship

Finora sono stati effettuati quattro test con un livello di successo crescente, rispettivamente il 20 aprile 2023, il 18 novembre 2023, il 14 marzo 2024 e il 6 giugno 2024. Come si può notare dalle date, l’intervallo tra un test e il successivo è diminuito. Ciò è dovuto principalmente a due motivi. La FAA (Federal Aviation Administration) ha impiegato meno tempo per terminare le indagini perché il razzo ha avuto meno problemi e causato pochi o zero danni. Inoltre, SpaceX ha dovuto apportare meno modifiche per correggere i difetti rilevati.

Per il quinto test dovrebbero essere utilizzati Booster 12 (Super Heavy) e Ship 30 come primo e secondo stadio. Su quest’ultimo è stato cambiato lo scudo termico. Sotto le piastrelle in ceramica è stato aggiunto uno strato protettivo con materiale ablativo. Ciò permette di avere una maggiore resistenza al calore durante il rientro nell’atmosfera terrestre. Uno dei flap si è quasi staccato durante il quarto test a causa delle elevate temperature.

La FAA ha comunicato che non verrà avviata nessuna indagine sul quarto volo, quindi la nuova licenza verrà concessa entro fine mese. Alla fine del video pubblicato da SpaceX su YouTube viene anticipato l’obiettivo principale del quinto test, ovvero la cattura dello stadio inferiore con le “chopsticks” della torre di lancio.

Un video condiviso su X a fine giugno mostra i test in corso sulle “bacchette”. Questa manovra non è stata mai effettuata, quindi non è esclusa un’esplosione con annessi danni alla torre di lancio.