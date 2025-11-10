La startup che vuol creare bambini geneticamente modificati

Non è l’incipit di un romanzo di fantascienza né un titolo clickbait. Purtroppo. Preventive è il nome della startup che da mesi progetta in gran segreto la nascita di bambini geneticamente modificati. A svelarlo è un articolo pubblicato dal Wall Street Journal, riportando i nomi di coloro che stanno finanziando l’iniziativa. Spoiler: sono i vertici di alcune Big Tech.

Nasceranno bambini geneticamente modificati

Sam Altman di OpenAI e il marito Oliver Mulherin, insieme a Brian Armstrong, cofondatore e numero uno dell’exchange di criptovalute Coinbase. Con i loro capitali sostengono l’attività di ricercatori al lavoro per creare un essere umano che nel corso della vita non dovrà fare i conti con malattie ereditarie e in grado di rispondere in modo efficace alle patologie, da quelle cardiache all’ipercolesterolemia, fino all’osteoporosi.

Qual è l’idea? Di partire da un embrione modificato. Va precisato che la pratica è proibita negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Per questo motivo, Preventive (e altre realtà con lo stesso intento) sono alla ricerca di stati nei quali sperimentazioni simili sono consentite, come gli Emirati Arabi Uniti.

Oltre l’eugenetica: programmare i propri figli

Un’attività di questo tipo solleva inevitabilmente una quantità di dubbi e preoccupazioni più che giustificati, dal punto di vista etico e non solo. La ricostruzione fornita dal WSJ fa riferimento ad alcune realtà che avrebbero già affermato di poter arrivare a promettere ai genitori di scegliere il quoziente intellettivo dei figli così come alcune caratteristiche fisiche, dall’altezza al colore degli occhi.

Sulla homepage del proprio sito ufficiale, Preventive sintetizza la propria mission con Prevenire le malattie prima della nascita . Il post che annuncia il progetto conferma di aver raccolto quasi 30 milioni di dollari da investitori privati, mettendo le mani avanti per quanto riguarda la fase di sperimentazione sull’essere umano.

Non porteremo questa tecnologia all’uso clinico sull’uomo se non sarà possibile stabilirne la sicurezza attraverso ricerche approfondite. Non comprometteremo gli standard di sicurezza per accelerare i tempi.

Le altre startup e il caso del dottor He Jiankui

In quel se è nascosto un mondo di possibili risvolti. Altre startup già operative con obiettivi simili sono Manhattan Genomics e Bootstrap Bio. Quest’ultima ha confermato l’intenzione di condurre test in Honduras.

Ricordiamo che c’è un caso documentato di editing genetico su embrioni. È quello che in Cina ha portato alla nascita di tre bambini prodotti in laboratorio. Per la vicenda furono arrestati nel 2018 il dottor He Jiankui e i suoi collaboratori, Zhang Renli e Qin Jinzhou.